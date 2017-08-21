Barcelona saldırısı zanlısı Avrupa çapında aranıyor

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Katalan yetkililer, İspanya'nın Barcelona kentinde geçen hafta beyaz bir kamyonetle gerçekleştirilen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı Younes Abouyaaqoub'un artık Avrupa çapında arandığını açıkladı.

12 kişilik olduğu düşünülen hücreye yönelik yapılan soruşturma, kamyonet sürücüsünün Fransa'ya kaçmış olabileceği ihtimaline yönelik olarak genişletildi.

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, 'Bütün kanıtların aranan zanlılardan Younes Abouyaaqoub'un kamyonetin sürücüsü olduğuna işaret ettiğini' söyledi.

İspanyol El Pais gazetesi ise Younes Abouyaaqoub olduğu iddia edilen kişiye ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar yayımladı.

Fotoğraflarda görülen kişinin yürüyerek La Ramba Caddesi yakınlardaki bir pazarın içinden geçtiği görülüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption İspanyol El Pais'in geçtiği ve saldırıyı gerçekleştiren sürücüye ait olduğu iddia edilen fotoğraf

İspanyol basını, saldırının ardından Abouyaaqoub'un bir araba çalarak kaçtığını iddia ediyor.

Katalan yetkililer, kamyonet sürücüsünün Fransa sınırını geçmiş olması ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

Liderleri geçen yıl saldırılar sıradında Brüksel'deydi

İspanya'da yetkililer aynı zamanda Barcelona'daki saldırıyı düzenleyen hücrenin radikal İslam örgütleriyle bağını araştıyor.

İspanya'nın Ripoll kentinde konuşlanan saldırganların lideri olarak bilinen Abdelbaki Es Satty, Ripoll'da imamlık yapıyordu.

Faslı Abdelbaki Es Satty'nin geçen yılki Brüksel saldırıları sırasında kentte olduğu düşünülüyor.

Brüksel'in 11 kilometre kuzeydoğusunda olan Vilvoorde kasabasının valisi, Abdelbaki Es Satty'nin Vilvoorde'de iş aradığını söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Saldırının gerçekleştiği La Rambla caddesi

Aynı zamanda Es Satty'nin Madrid'de gerçekleşen tren saldırısı zanlıları ile de ilişki içinde olduğu iddia ediliyor.

2004 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve El Kaide ile ilişkilendirilen saldırıda 191 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkiler, Abdelbaki Es Satty'nin Barcelona saldırısından kısa bir süre önce kendisini yanlışlıkla patlatmış olabileceğini ifade ediyor.

Çifte saldırı gerçekleşmişti

Geçen hafta Perşembe günü Barcelona'nın La Ramba caddesinde beyaz bir kamyonetin kalabalığın arasına girmesiyle 13 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

La Rambla saldırısının ardından Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen 5 şüpheli öldürülmüştü.

Bu saldırıda şüphelilerin yaraladığı kişilerden biri ise hayatını kaybetti.

Hedeflerden biriLa Sagrada Familia'ydı

Geçen hafta Çarşamba gecesi Barcelona'ya 200 km uzaklıktaki Alcanar'da yaşanan ve bir evin tamamen yıkılmasına, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın ise kentte düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğu aktarılmıştı.

Telif hakkı EPA Image caption Alcanar'daki ev

Patlamanın evde "bomba hazırlanırken" yaşandığı belirtildi.

Aynı zamanda bu evde 120 gaz bombası kapsülünün bulunduğu ve bu kapsüllerin araçlı saldırılarda kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Hücrenin 6 aydan uzun süredir saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı La Sagrada Familia adındaki katedralin de saldırganların hedefi olduğunu kaydetti.

Zanlılar kimler?

Barcelona'daki saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Zanlıların direkt IŞİD'e mi bağlı olduğu yoksa örgütten ilham mı aldıkları bilinmiyor.

Telif hakkı AFP Image caption Soldan sağa: Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub.

Öldürülenler : Beş şüpheli Cambrils'te vurularak öldürüldü: Moussa Oukabir, 17; Said Aallaa, 18; Mohamed Hychami, 24; Omar Hychami; Houssaine Abouyaaqoub.

: Beş şüpheli Cambrils'te vurularak öldürüldü: Moussa Oukabir, 17; Said Aallaa, 18; Mohamed Hychami, 24; Omar Hychami; Houssaine Abouyaaqoub. Tutuklananlar : Üç kişi Ripoll'de tutuklandı: Driss Oukabir, 28 (Moussa'nın kardeşi, belgelerinin araç kiralamak için çalındığını söyleyerek teslim oldu); Sahal el-Karib, 34; Mohammed Aallaa, 27. Mohamed Houli Chemlal ise Alcanar'daki patlamanın ardından tutuklandı.

: Üç kişi Ripoll'de tutuklandı: Driss Oukabir, 28 (Moussa'nın kardeşi, belgelerinin araç kiralamak için çalındığını söyleyerek teslim oldu); Sahal el-Karib, 34; Mohammed Aallaa, 27. Mohamed Houli Chemlal ise Alcanar'daki patlamanın ardından tutuklandı. Arananlar: La Rambla'daki saldırının sürücüsü olduğu düşünülen Younes Abouyaaqoub; Said'in kardeşi Youssef Aallaa; Abdelbaki Es Satty. Son iki kişi Alcanar'daki patlama sırasında ölmüş olabilir.

Barcelona'da anma törenleri sürüyor

Öte yandan Barcelona'da geçen hafta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlemeye devam ediyor.

Pazar günü ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı La Sagrada Familia Katedrali'nde Kral Felipe'nin ve 2 bin kişinin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi.

Barcelona'nın Real Betis ile Pazar akşamı Camp Nou'da oynadığı La Liga maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Takım üyeleri sahaya siyah bant ile a çıktı.

Maçı 2-0 Barcelona kazandı.

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Hayatını kaybedenlerin kimlikleri

Image caption Ian Moore Wilson ve eşi Valerie, saldırı sırasında hayatını kabetti.

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan kişiler:

Amerikalı Jared Tucker, 43

Belçikalı Elke Vanbockrijck, 44

İspanya ve Arjantin vatandaşı Silvina Alejandra Pereyra, 40

Arjantinli Carmen Lopardo, 80

İspanyol Pepita Codina, 75

Kanadalı Ian Moore Wilson

İspanyol Francisco López Rodríguez, 57. Üç yaşındaki yeğeni de hayatını kaybetti.

İtalyalı Bruno Gulotta, 35

İtalyalı Luca Russo, 25

İngiltere ve Avustralya vatandaşı Julian Cadman, 7

İspanyol Ana María Suárez, Cambrils saldırısında hayatını kaybetti.

Kimlikleri açıklanmayan iki Portekizli de saldırıda hayatını kaybetti.