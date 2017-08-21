CANLI YAYIN: ABD'nin batısından doğusuna izlenebilecek güneş tutulması başladı

ABD'nin aylardır beklediği an geldi; 14 eyaletten izlenebilecek tam güneş tutulması başladı.

Güneş'le Dünya arasında giren Ay'ın gölgesi ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düşecek.

ABD'yi boydan boya geçen hat üzerinde bugün hava açık olacağı için tutulma rahatlıkla izlenebilecek.

Düştüğü yerlerde yaklaşık 115 kilometrelik genişlikte bir alanı gölgede bırakacak olan güneş tutulmasının, tarihin en çok izlenen ve görüntülenen doğa olayı olması bekleniyor.

Kaynak: Reuters Live/NASA TV