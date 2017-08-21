'Afganistan'ın Kim Kardashian'ı ölüm tehditlerine rağmen konser verdi

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 'Afganistan'ın Kim Kardashian'ı' saldırı tehditlerine rağmen konser verdi

Afgan pop yıldızı Aryana Sayeed, Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırı tehditlerine ve eleştirilere rağmen yüzlerce kadın ve erkeğin katılımıyla bir konser verdi.

Hayranları tarafından "Afganistan'ın Kim Kardashian"ı olarak nitelendirilen Aryana Sayeed'in konseri, başkentteki nadir konserlerden biriydi.

Cumartesi akşamı gerçekleşen etkinlik Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde bir stadyumda yapılacaktı, ancak yetkililer güvenliği temin etme sözü veremeyeceklerini açıkladı.

Bunun üzerine konserin yapılacağı alan değiştirildi.

Konser, Intercontinental Otel'de sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Kabil son aylarda bir dizi intihar saldırıları ve patlamalara tanık oldu.

Sayeed, "Tehditlere rağmen bu kadar çok sayıda genç kızın konsere geleceğini düşünmemiştim. Ne mutlu ki kadınların sayısı erkeklerinkinden fazla" dedi.

Sayeed, "Bazı genç kızlara 'Neden buradasınız?' diye sordum. Buraya konserin yapılmasına karşı olanlara karşı çıkmak için geldiklerini söylediler." şeklinde konuştu.

Ölüm tehditlerine rağmen tabuları yıkıyor

Sayeed, Afganistan'da tabu olarak kabul edilen uzun saçları ve vücut hatlarını belli eden kıyafetleri üzerinden tartışılıyor.

Halk müziğini pop müziğiyle sentezleyen Sayeed, şarkılarını Afganistan'ın iki ana dili olan Dari ve Peştu dillerinde söylüyor.

Konserden bir gün önce BBC muhabiri Khalil Noori'ye röportaj veren Sayeed, tehditlere rağmen konsere çıkmaya kararlı olduğunu söyledi:

"Bunu, Afgan kardeşlerime biraz olsun mutluluk verebilmek için iyi bir bahane olarak görüyorum ki buna şu an çok ihtiyaçları var."

Sayeed, kıyafetlerinin ve şovlarının Afgan kültürünü alenen aşağıladığını söyleyen kişilerden ölüm tehditleri alıyor.

"Afganistan'da müziğe, kutlamaya, Yeni Yıl'a, bayramlara ve her şeye karşı olan insanlar var. Bugün birlik olup buna karşı mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"Günün sonunda hepimiz insanız ve müzik, kutlama, Bağımsızlık Günü ve Yeni Yıl insanların temel ihtiyaçları."

Bağımsızlık Günü saldırı korkusu gölgesinde kutlandı

Sayeed, konserinin gelirini Mirza Olang köyünde İslamcı militanların saldırısı sonucu hayatını kaybedenlere bağışlayacağını da açıkladı.

Ülkenin 98'inci Bağımsızlık Günü, Taliban'ın saldırı düzenleme olasılığının gölgesinde, sessiz törenlerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kabil'de devlet erkanı için düzenlediği törende başkentte güvenliğin artırıldığını söyledi.

Kabil polis sözcüsü Abdül Beşir Mücahid Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Bütün polis ekiplerimiz en üst düzey alarm durumunda ve kentin her yerine konuşlandırıldılar" dedi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mirza Olang köyünde 6 Ağustos'ta meydana gelen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.