Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron'a 'First Lady' unvanı verilmeyecek

Telif hakkı AFP Image caption Brigitte Macron'a First Lady ünvanı verilmemesi için düzenlenen kampayada imzacıların sayısı 316 bini geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a resmi "First Lady" unvanı verilmeyecek.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı "şeffaflık tüzüğüne" göre Macron unvan almadan resmi görevler üstlenecek.

Fransa'da Macron'un First Lady görevi almaması için hazırlanan dilekçeyi 316 binden fazla kişi imzalamıştı.

Brigitte Macron'un engellilerin hakları, eğtim, çocuklar, kadın meseleleri, sağlık ve cinsiyet eşitliği gibi sivil toplum konularında aktif rol oynaması bekleniyor.

Macron Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında önemli rol oynamış ve Emmanuel Macron üzerinde güçlü etkisi olduğu yorumu yapılmıştı.

Fransız medyası ayrıca Brigitte Macron'un eşiyle arasındaki 24 yaş farkına odaklanmıştı.

Elysée Sarayı'nın ilk defa yayımladığı tüzükle birlikte, "resmi bir First Lady görevi" anayasanın değişmesi gerektiği için yaratılmadı ancak Macron'a "Devlet Başkanı Eşi" statüsü veriliyor.

Buna göre Macron görevlerinin karşılığında bir maaş almayacak ve ona özel bir bütçe ayrılmayacak. Macron'un çalışmalarının masrafları Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Telif hakkı AFP Image caption Macron çifti yürüyüş yaparken

Macron'un kendi ofisi, iki danışmanı ve sekreteri olacak.

Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında Emmanuel Macron poltikacıların akrabalarını işe almamaları gerektiğini savunmuştu. Macron'un muhafazakar rakibi François Fillon bununla suçlanarak tabanında destek kaybetmişti.

'Macron'a aşkım nedeniyle acı çektim'

Brigitte Macron Elle dergisine verdiği ropörtajda eşiyle arasındaki yaş farkına yönelik olumsuz yorumlara nasıl tepki verdiği sorusuna "Kötü. Sonunda kendime şunu söyledim. Eğer zor bir dönem geçiriyorsan sessiz kal. Zamanla geçecek" yanıtını verdi.

Macron'a duyduğu aşk yüzünden acılar çektiğini de söyleyen Madam Macron, "Çocuklarıma zarar verdiğimizi biliyorum. En çok da bu konuda kendime kızıyorum. Ama yaptığım şeye engel olamadım. Hayatta bazen yaşamsal seçimler yapmak zorunda kalırsınız" dedi.

Eşiyle yaş farkı hakkında ise Macron "20 kusür yıllık yaş farkı için söylenenlerin hepsi önemsiz. Elbette kahvaltıda ben kırışıklıklarımla o da tüm tazeliğiyle karşımda oturuyor. Ama yapacak bir şey yok" dedi.

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