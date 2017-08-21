Marsilya'da bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı: En az 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı.

Eski liman bölgesinde meydana gelen olayda en az 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı.

Halka bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Polis olayı soruşturuyor.

Olayın "terör saldırı" olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar birazdan...