Marsilya'da bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı: En az 1 ölü, 1 yaralı
- 21 Ağustos 2017
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Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı.
Eski liman bölgesinde meydana gelen olayda en az 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Sürücü gözaltına alındı.
Halka bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Polis olayı soruşturuyor.
Olayın "terör saldırı" olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar birazdan...