'Afganistan'ın Kim Kardashian'ı' saldırı tehditlerine rağmen konser verdi

Afgan pop yıldızı Aryana Sayeed, Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırı tehditlerine ve eleştirilere rağmen yüzlerce kadın ve erkeğin katılımıyla konser verdi.

Hayranları tarafından 'Afganistan'ın Kim Kardashian'ı'olarak nitelendirilen Aryana Sayeed'in konseri, başkentteki nadir konserlerden biriydi.

Cumartesi akşamı gerçekleşen etkinlik Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde bir stadyumda yapılacaktı, ancak yetkililer güvenliği temin etme sözü veremeyeceklerini açıkladı.

Bunun üzerine konserin yapılacağı alan değiştirildi.

Konser, Intercontınental Otel'de sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Kabil son aylarda bir dizi intihar saldırıları ve patlamalara tanık oldu.