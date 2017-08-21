İspanyol polisi: Barcelona saldırısının zanlısı öldürüldü

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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin polis güçleri, Barcelona'nın batısında bulunan Subirats'ta öldürülen kişinin, 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan La Rambla saldırısının zanlısı Younes Abouyaaqoub olduğunu açıkladı.

Katalan polisi, geçen hafta Perşembe günü La Ramba caddesinde gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının zanlısı 22 yaşındaki Younes Abouyaaqoub'ı arıyordu.

Polis öldürülen kişinin üzerinde patlayıcı yelek olması ihtimali üzerine olay yerine bomba imha robotlarıyla yaklaşıldığını belirtmişti.

Yerel basın, bir kadının petrol istasyonunda bir kişiyi Abouyaaqoub'a benzeterek polise ihbarda bulunduğunu aktardı.

Araba çalarak kaçmış

Katalan polisi, Barcelona saldırısında beyaz kamyoneti süren ve Avrupa çapında aranan zanlının adını Younes Abouyaaqoub olarak açıklamıştı. Polis, Abouyaaqoub'un saldırının ardından bir aracı çalarak kaçtığını, sürücüyü ise öldürdüğünü duyurdu.

Böylece İspanya'daki son saldırılarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Telif hakkı İspanya İçişleri Bakanlığı

Barcelona kent merkezinde düzenlenen saldırıdan saatler sonra kentin güneyindeki Cambrils'de bir kişi daha yine bir araçla düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

22 yaşındaki Abouyaaqoub'ın La Rambla Caddesi'ndeki saldırının ardından yürüyerek kaçtığı, ardından arabasını çaldığı sürücüyü bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Abouyaaqoub'ın park edilirken ele geçirdiği arabayla kontrol noktasındaki polislere çarparak kaçtığı, daha sonra aracı içindeki cesetle terk ettiği aktarıldı.

Polis, aynı zamanda Abouyaaqoub'ın yeni fotoğraflarını da yayımlamıştı.