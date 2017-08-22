Avrupa'da 'turist karşıtlığı' yükselişe geçti

Telif hakkı Getty Image caption Barcelona'da bir duvarda "Turist: Sizin lüks seyahatiniz, bizim günlük eziyetimiz" yazıyor.

Avrupa'da büyük turist akımının yaşandığı kentlerde turistlerden duyulan rahatsızlık artıyor.

Fransa ve ABD'nin ardından dünyada en fazla turist çeken üçüncü ülke olan İspanya'nın Barcelona, Palma, Bilbao, Valencia ve San Sebastian kentlerinde turistlere karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Bazı Avrupa ülkeleri de yabancı ziyaretçilere karşı yasaklar ve para cezaları getirmeye başladı.

Turizm karşıtı eğilimin güçlendiği bazı ülkelerdeki durumu derledik.

İSPANYA

Yılda 32 milyon turist ağırlayan Barcelona'da belediyenin yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, bölge halkının turizmi işsizlikten sonraki en büyük sorun olarak gördüğüne işaret ediyor.

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Kentte, turistlere karşı eylemler düzenleyen aktivist grupların güçlenmesi, kitlesel turizmin bölge halkının günlük hayatları ve yaşam standartları üzerinde yarattığı baskının artmasına bağlanıyor.

Barcelona'da duvarlardaki "Turistleri istemiyoruz", "Turistler evinize gidin" yazıları dikkat çekiyor.

Telif hakkı Getty Image caption Barcelona'da bir sütuna yapıştırılan 'Turizm Şehri Öldürür" posteri""

Barcelona'da yeni otellere ruhsat verilmezken, Majorca ve Ibiza'da ev ve oda kiralama sitesi Airbnb üzerinden kiralanan evlere yönelik denetimler artırıldı.

Magaluf'ta özellikle İngiliz turistlerin sarhoş olup olay çıkarması vakalarının artmasından sonra alkol satın alanlardan 18 yaşından büyük olduklarını kanıtlamaları isteniyor.

Tatil beldesinde, ağaçlara tırmananlara, uçaklara lazer ışığı tutanlara ve plaj duşlarında sabun kullananlara 100 ile 599 euro arasında para cezası verilecek.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, turistlere yönelik protestoları kınadı ve tüm ülkede turistlere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Rajoy, "Günün birinde turizmi savunmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Turistleri ellerimizde "Hoş geldiniz sayın Turist" diye karşılamalı mıyız bilmiyorum ama, ülkemize para harcamak için gelen bu insanları kovamayız. Bu çılgınca bir şey" dedi.

İspanya Turizm Bakanı Alfredo Retortill de turistlere yönelik eylemleri "düşmanca" olarak niteledi ve aktivistleri yabancı düşmanı olmakla suçladı.

YUNANİSTAN

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Yunanistan'ın Korfu adasında, yerel örgütler, hükümetten, adayı "kirli bir cennete" dönüştürmekle suçladıkları İngiliz turistlere karşı" önlem almaya çağırdı.

Kavos Kültür Derneği Başkanı Vagelis Aspiotis, "Turistler çok değişti. Bar sahipleri gençleri istiyor. Genç turistler gün içinde para harcamıyor. Çünkü bütün gece içtikten sonra öğleye kadar uyuyorlar. Lokantalara gitmiyorlar, sadece kebap alıyorlar" dedi.

İTALYA

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Venedik'te kente alınacak turist sayısının 70 binle sınırlandırılması planlanıyor.

Kentte kamusal alanlarda piknik yapan ya da mayoyla dolaşan turistlere para cezası verilmesi kararı alındı.

Köprülerin üzerinde toplanan, buraları kirleten ve kanallara atlayan turistlere 25 ila 500 euro arasında ceza kesilecek.

Başkent Roma'da turist sayısının artması nedeniyle belediye gece sokaklarda alkollü içki tüketilmesini yasakladı.

Süpermarketlere gece 10'dan sonra alkol satma yasağı getirilirken barlarda gece ikiden sonra sadece içeride içki servisi yapılacak.

Telif hakkı Getty Image caption Milano'da selfie-çubukları yasak

Milano'da kirlilik ve anti-sosyal davranışlarla mücadele için, selfie çubukları cam şişe ve yiyecek satan seyyar araçlar yasaklandı.

HIRVATİSTAN

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Hırvaistan'ın Hvar adasında dışarıda alkol tüketenlere, mayoyla ya da üstsüz dolaşanlara 700 euro para cezası verilecek.

Hvar Belediye Başkanı Rikardo Novak, "Genç turistlere hala kapımız açık. Ancak nasıl davranacaklarını öğrenmek zorundalar" dedi.

Novak, özellikle genç turistlerin yollara kustuklarını buldukları her köşeye idrarlarını yaptıklarını ve tişörtsüz dolaştıklarını söylüyor.