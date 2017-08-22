Çin'de yeni uygulama saati 10 dolara bodyguard tutmayı sağlayacak

Telif hakkı PEAR VIDEO Image caption Uygulamanın adı Ming Hanedanı dönemindeki gizli polislerden geliyor

Çin'in kuzeydoğusunda geliştirilen bir uygulama, yalnızca zengin ve ünlülerin değil herkesin bodyguard tutabilmesini hedefliyor.

Qindao kentinde Eylül ayında hayata geçirilecek Jinyiwei uygulamasının kullanıcıları, cep telefonlarından kentteki 47 güvenlik şirketinden 50 bin kişi arasından özel koruma tutabilecek.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre kullanıcıların özellikle üzerinde değerli eşya taşıması gerektiği zamanlarda uygulamayı tercih etmeleri bekleniyor.

Korumaların ücretlerinin ise saatlik 10-30 dolar arasında değişmesi öngörülüyor.

Çin'de İngilizce yayın yapan China Daily'ye konuşan uygulamanın geliştiricilerinden Li Shangshang, korumaların eski askerlerden oluştuğunu, uygulamada yer alabilmek için askeriye ile ilişkileri gösteren belgeler sunmak zorunda olduklarını aktardı.

Shangshang, uygulamada yer alacak korumalara özel görgü kuralları eğitimleri verdiklerini de söyledi.

Çin'in sosyal medya platformu Sina Weibo'da çok sayıda kişi uygulamanın kullanışlı olacağını söylerken bazıları da uygulamanın partner bulmak isteyen yalnız kadınlar tarafından istismar edileceği düşüncesinde.

Bir kullanıcı ise "Bu uygulama varsa polisin amacı nedir?" diye sordu.