Dünyaca ünlü Venezuelalı orkestra şefinin ABD turu iptal edildi

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Dünyaca ünlü Venezuelalı şef Gustavo Dudamel'in ülkenin gençlik orkestrasıyla çıkacağı ABD turu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından eleştirilmesinden sadece birkaç gün sonra iptal edildi.

Dudamel'in şefi olduğu ve Venezuela hükümetinin desteklediği Ulusal Gençlik Orkestrası'yla ABD turuna çıkması bekleniyordu.

Maduro'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Dudamel'in ABD turunun iptal edildiği açıklandı.

Venezuela'da hükümet ve muhalifler arasında aylardır süren gerilim hakkında Mayıs ayına kadar sessiz kalan Dudamel, son aylarda 'hükümete halkını dinlemesi' çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine ise Maduro, "Tanrı seni aptal yerine konulmana izin verdiğin için affetsin" açıklamasında bulunmuştu.

Dudamel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, turun iptal olmasını 'kalp kırıcı' olarak tanımlarken, "Bu sefer bu şahane genç müzisyenler ile beraber çalma hayalim gerçek olmayacak. Daha iyi bir Venezuela ve dünya için mücadele etmeye ve çalmaya devam edeceğiz" dedi.

Venezuela'nın genç müzisyenleri yetiştirdiği El Sistema adlı programda eğitim alan gençler Ulusal Gençlik Orkestrası'nı oluşturuyor.

180 genç müzisyen üç aydır Eylül ayında düzenlenmesi planlanan dört şehirlik ABD turu için hazırlanıyordu.

'Siyasete hoşgeldin'

Daha önce Türkiye'de de konser veren 36 yaşındaki Dudamel, Los Angeles Filarmoni Orkestrası ve Venezuela'nın Simón Bolívar Senfoni Orkestrası'nın şefi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Dudamel, Venezuela'nın 2013 yılında hayatını kaybeden efsanevi lideri Chavez ile beraber

Dudamel, 2017 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yıllık yeni yıl konserini yöneten en genç şef olarak tarihe geçmişti.

2011 yılında ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) organizasyonu kapsamında İstanbul'da Simón Bolívar Senfoni Orkestrası ile bir dizi konser vermişti.

Genç şef, Temmuz ayında New York Times ve El Pais gazeteleri için seçimlerle başa gelen kurucu meclisi eleştiren makaleler kaleme aldı.

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Geçen Cuma günü ise Maduro, Dudamel'e verdiği cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasete hoşgeldin Gustavo Dudamel. Ancak ahlaklı davran, bu genç kızların ve erkeklerin oluşturduğu güzelim hareketin mimarlarına saldıracak kadar kandırılmana izin verme.

Ben yurt dışında yaşamıyorum, doğru. Hiçbirimiz yurt dışında yaşamıyoruz, Madrid'de ya da Los Angeles'ta yaşamıyoruz.

Nerede yaşıyoruz? Venezuela'da ve Venezuelalılar için çalışmalıyız."

Maduro'nun açıklamalarından üç gün sonra ise Dudamel'in turunun iptal olduğu Venezuela basınında yer aldı.

İptal için herhangi bir gerekçe açıklanmazken Venezuela medyasının bazı yayın organları, karar ile genç şefin hükümet aleyhtarı açıklamalarından 'intikam' alındığını öne sürdü.

Başka medya kuruluşları ise genç müzisyenlerin yolculuğunun bu ekonomik koşullar altında pahalıya gelmesini gerekçe gösterdi.