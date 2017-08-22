İtalya'da deprem sonrası 7 aylık bebek enkaz altından sağ çıkarıldı

Haber: Övgü Pınar (Roma)

İtalya'nın batı kıyılarında, Napoli açıklarındaki turistik Ischia adasında dün akşam meydana gelen depremde ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı da 39'a yükseldi. Gece boyunca devam eden arama-kurtarma çalışmalarında sabaha karşı 7 aylık bir bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Bebeğin 3 yaşındaki bir kardeşinin de aralarında olduğu kayıpları arama çalışmaları sürüyor

Dün akşam yerel saatle 20.57'de meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimlerinden Casamicciola'da çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kadın hayatını kaybetti

Sabaha karşı, 7 aylık bir bebeğin kurtarıldığı haberi sevinçle karşılandı. Bebeğin 5 yaşındaki kardeşlerinden biri de enkazdan sağ çıkarıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki diğer kardeşi arıyor.

Depremde kilise ve hastane binaları da hasar aldı. Panikle sokağa çıkan turistler ve yerel halk geceyi dışarıda geçirdi.

2600 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıkları açıklandı. Adadan ayrılmak isteyenler için gece boyunca ve bugün ek feribot ve vapur seferleri konuldu.

"Bu kadar küçük depremde ölüm olması inanılmaz"

Öte yandan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından büyüklüğü ilk olarak 3,6 olarak açıklanan, daha sonra ise 4,0'e yükseltilen depremin neden böyle bir hasara yol açtığı tartışılıyor. Uzmanlar yıkımdan büyük oranda kuralsız yapılaşmanın sorumlu olduğunu vurguluyor.

Jeologlar Birliği Konseyi Başkanı Francesco Peduto, "Böyle bir depremde can kaybı olması inanılır gibi değil" dedi. Peduto, sadece sismik değil volkanik ve hidrojeolojik risk altında olan İtalya'nın çok savunmasız durumda olduğunun anlaşıldığını söyledi.

İtalya'da geçen yıl 24 Ağustos'ta 299 kişinin öldüğü depremden sonra yeniden inşa çalışmalarının yavaşlığı eleştiriliyordu. Dünkü depremin ardından da önlem alınmaması eleştirilmeye başladı. Peduto, "Önlem çalışmaları hükümetin gündeminin merkezinde olmalı" dedi.

Volkanik bir bölgede yer alan Ischia adasında 1883'te meydana gelen deprem yine Casamicciola kasabasında büyük hasara ve 2300'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

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