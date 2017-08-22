İçişleri Bakanlığı: Merkel'in Interpol suçlaması kabul edilemez

Telif hakkı DPA Image caption Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğan Akhanlı, maalesef çok sayıda vakadan yalnızca biri" diye konuşmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı'nı (Interpol) kullanarak yazar Doğan Akhanlı'yı İspanya'da gözaltına aldırdığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Interpol kanallarının suistimal edilmesi suçlamasının kabul edilemez olduğu" belirtilen yazılı açıklamada, Akhanlı'nın serbest bırakılması kararının "Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesinin manidar olduğu" belirtildi.

Türkiye'nin Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarması üzerine Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı İspanya'nın Granada kentinde kaldığı otelde gözaltına alınmış, bir gün sonra da serbest bırakılmıştı.

Almanya Başbakanı Merkel, "Interpol gibi uluslararası teşkilatlar bu tür amaçlar için suistimal edilmemeli" diyerek Ankara'nın bu adımına tepki göstermişti.

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Merkel: Erdoğan'ın böyle bir şey yapması kabul edilemez

"Bu yapılan doğru değil ve İspanya Akhanlı'yı serbest bıraktığı için çok mutluyum" diyen Merkel sözlerine şöyle devam etmişti:

"Doğan Akhanlı, maalesef çok sayıda vakadan yalnızca biri. İşte bu yüzden Ankara politikamızı kısa süre önce büyük oranda değiştirdik.

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın böyle bir şey yapması kabul edilemez."

Doğan Akhanlı kimdir? 60 yaşındaki insan hakları savunucusu ve yazar Akhanlı, 1992'den bu yana Almanya'nın Köln şehrinde yaşıyor.

2007'de gerçekleşen Hrant Dink cinayeti ile 1915 olaylarına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.

Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) üyesi.

Alman basınında, Akhanlı'nın gözaltına alınması üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in devreye girerek İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'le görüştüğü yazılmıştı.

Gabriel'in Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın bu sürece dahil edilmesini istediği bildirilmişti.

İspanya'nın Madrid kentinde mahkeme, Türkiye'ye iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük müddet tanıdı.

Bu süreçte Akhanlı tutuklanmayacak ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.