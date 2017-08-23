Boko Haram'ın çocuk canlı bombaları artıyor: 2017'de 83 çocuk kullanıldı

Telif hakkı AFP Image caption Boko Haram'ın saldırıları Nijerya'nın kuzeydoğusunda pek çok insanın hayatını etkiledi

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram militanlarının canlı bomba olarak kullandıkları çocukların sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayınladığı açıklamaya göre yalnızca 2017'de 83 çocuk canlı bomba olarak kullanıldı. Bu sayı 2016'nın tamamındaki çocuk canlı bomba sayısının dört katı.

Vakalardan 55'inde 15 yaş altı kızlar kullanılırken birinde de bir kızın kucağında taşıdığı bebeğe bomba bağlandı.

UNICEF, Boko Haram'ın bu taktiğini vahşet olarak niteledi ve bu çocukların birer fail değil mağdur olduğunu belirtti.

BM, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2014'ten beri 127 çocuğun canlı bomba olarak kullanıldığını da duyurdu.

İslamcı Boko Haram örgütü daha önce de okula giden çok sayıda kız çocuğunu kaçırmış, erkek çocukları ise askerlik yapmaya zorlamıştı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkede 1.7 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yıl bölgede etkisini gösteren kuraklık nedeniyle 450 bin çocuk da ciddi derecede yetersiz beslenme koşullarıyla karşı karşıya.