ABD'den Çin ve Rus şirketlerine Kuzey Kore yaptırımları

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD toprağı Guam açıklarını hedef alan bir füze denemesi yapmayı düşündüğünü söylüyor

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programına destek olduğunu öne sürdüğü Rus ve Çin şirketine yaptırım kararı aldı. Yaptırıma maruz kalanlar arasında 10 şirket ve 6 şahıs bulunuyor.

Ağustos ayının başında BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulamayı onaylamıştı.

ABD Hazinesi, bu son adımla Kuzey Kore üzerindeki baskıların artacağını belirtti.

Çin ise bu hamlenin ardından hızla bir açıklama yaparak ABD'nin "hatasını düzeltmesini" ve Çin şirketlerini listeden çıkarmasını talep etti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD'nin Güney'in yanında girdiği savaş 1953'te biterken, yerini tehditlere bıraktı.

ABD Hazinesi'nin bu kararının ardından ABD'li şahıslar ve şirketler, yaptırıma maruz kalan şahıs ve şirketlerle iş yapamayacak.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik son dönemde artmış, Kuzey Kore ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam açıklarında füze denemesi yapacağını açıklarken Donald Trump Kuzey Kore'nin "dünyanın daha önce görmediği türden ateş ve öfke" ile karşılaşacağını söylemişti.