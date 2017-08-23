Güneş panellerinin elektrik üretim kapasitesi 'ilk defa nükleeri geçecek'

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Güneş enerjisi üzerine araştırmalar yürüten GTM Research, dünya çapında güneş ışığından elektrik üreten güneş panallerinin üretim kapasitesinin önümüzdeki aylarda ilk defa nükleer santralların kapasitelerini geçeceğini açıkladı.

İngiltere'de yayınlanan i gazetesinin haberine göre 2017 sonunda dünyadaki güneş paneli sistemlerin kapasitesi 391,5 gigawatta ulaşarak 390 gigawatt elektrik üretme kapasitesi olan nükleer santralları geride bırakacak.

Fakat güneş ışığından üretilen elektriğin nükleer santrallardan üretilen elektriği geçmesine daha çok var. Dünyadaki nükleer santrallar saatte ortalama 2,5 milyon gigawatt elektrik üretirken bu miktar güneş enerjisinde 375 bin gigawatt. Aradaki farkın nedeni, güneş enerjisi üreten sistemlerin, üretim kapasiteleri daha fazla olsa bile hava kapalıyken ve geceleri elektrik üretememesi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Çin'de insa edilen panda görünümlü güneş enerjisi santralında 170 bin panel bulunuyor.

GTM Research'ten Stephen Lacey, bu yıl elektrik üretimine eklenmesi beklenen 81 gigawattlık güneş panelinin kapasitesinin 81 gigawatt olduğunu, bunun 2014'te faaliyete geçen sistemlerin 2 katı, 10 yıl önce faaliyete geçenlerin ise 32 katı olduğunu söyledi ve ekledi:

"2022'de küresel güneş enerjisi üretim kapasitesinin 871 gigawatta ulaşmasını bekliyoruz. Bu, 2017'deki nükleer santral kapasitesinin iki katına ulaşmak anlamına geliyor."

Uluslararası Enerji Ajansı, bugün dünyanın elektriğinin yüzde 1,6'sını üreten güneş panellerinin, yüksek büyüme senaryosuna göre 2050'de yüzde 16'ya ulaşabileceğini öngörüyor.