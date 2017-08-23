Trump'ın Arizona'daki konuşmasını protesto edenlere biber gazı ile müdahale

Telif hakkı AFP

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen konuşması sırasında dışarıda protesto düzenleyen vatandaşlara polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

Phoenix polis departmanı, göstericilerin 'taş ve şişe atması üzerine' polisin müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Dört kişi ise gözaltına alındı.

Polis göstericilere dair bir sayı vermezken Arizona medyası binlerce kişinin protestolara katıldığını söyledi.

Diğer yandan Trump konuşması sırasında nefret söylemiyle ilgili olarak kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Medyayı suçlayan Trump, gazetecilerin beyazların üstünlüğünü savunan gruplara karşı söylemini yanlış konumlandırdığını ifade etti.

Trump konuşmasından sonra attığı tweetlerinde ise Phoenix'e gelen 15 bin kişiye teşekkür etti; "Medya sadece nefret söylemi kullanan gruplara yer vermekle kalmıyor, sokaklarımızdaki çete şiddetine de gözlerini kapatıyor" açıklamasında bulundu.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Not only does the media give a platform to hate groups, but the media turns a blind eye to the gang violence on our streets! pic.twitter.com/Mau0B1qYIP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Ağustos 2017

Trump'ın geçtiğimiz günlerde Virginia eyaletinde ırkçılık yanlısı ve ırkçılık karşıtı göstericilerin karşı karşıya geldiği olaylarda 'her iki tarafın da suçlu olduğunu' söylemesi tepki çekmişti.

'Meksika duvarı için gerekirse hükümeti kapatırım'

Trump 80 dakika süren konuşması sırasında ayrıca Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar ile ilgili de konuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump Arizona'da bir konuşma gerçekleştirdi

Her ne pahasına olursa olsun o duvarın inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Trump, "Hükümeti kapatmam gerekse bile o duvarı inşa edeceğim" dedi.

Trump'ın Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın maliyetinin ne olacağı ve hükümet bütçesinden nasıl karşılanacağı büyük tartışma yaratıyor.

Eğer Kongre bütçe için gereken onayı vermezse hükümet işlemez bir hale geliyor.