Japon firmadan robot Budist rahip
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Japon firmanın ürettiği robot Budist rahip cenaze törenlerini yönetecek

  • 23 Ağustos 2017

Japon Nisseieco şirketi, Budist rahiplerin yerine cenaze törenlerini yönetecek bir robot geliştirdi.

Firmanın danışmanlarından Michio Inamura, "Pepper" adlı robotun özellikle kırsal kesimlerde cenaze törenlerinde yaşanan rahip sıkıntısına yanıt vereceğini söyledi.

Tokyo'daki Cenaze Fuarı'nda sergilenen robot, telekomünikasyon şirketi Softbank tarafından tasarlandı.

Robotu kiralamak isteyenler cenaze töreni başına 2 bin 194 dolar ödeyecek.

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