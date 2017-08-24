İskoç erkeğe dönüşen Mısırlı kız tiyatro oyununda kendisini canlandırıyor

Telif hakkı Andy Bell Image caption Adam Edinburgh Festivali'nde sergilenen oyunda kendisini canlandırıyor.

Mısır'da bir yerlerde 1991'de bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bu kız artık yok. Ama uzaklarda bir yerlerde, Glasgow'da doğum belgesi olmayan bir erkek var ve adı Adam.

Adam, "Farklı bir vücuttaki bir ruh. Elinizi her oynattığınızda, aynada hareket ediyor, yüzünüze her dokunduğunuzda aynada görebiliyorsunuz. Yani siz olduğunuz açık. Ama siz değilsiniz, çünkü size benzemiyor" diyor.

Cinsiyet disforisi, hissedilen cinsiyetin, mevcut cinsiyetle aynı olmadığı durumlarda çekilen psikolojik rahatsızlık.

Cinsiyet değiştirme hikayesini anlatan oyunda başrolü oynayan Adam'ın yaşadığı da buydu.

Image caption Adam Mısır'da doğdu, ancak Şimdi Glasgow'da yaşıyor

Adam erkekler çocukları gibi olmak istediğinden Mısır'da tacize uğramış ve okulda sıkıntılar yaşamış.

Yine de şanslı olduğunu söylüyor çünkü "Size bunun için işkence yapabilirler, öldürebilirler, çünkü 'normal' değilsiniz" diyor.

Mısır, muhafazakâr bir toplum olsa da, ameliyatın ardından yeni cinsiyeti yasal olarak kabul ediyor, ancak toplumdaki bi çok kişi etmiyor.

Uluslararası LBGTİ sorunlarıyla ilgilenen insan hakları savunucusu Scott Long, Mısır'da cinsiyet değiştirme ameliyatı yapan doktorların adli cezalar aldığını veya meslek odası tarafından cezalandırıldığını söylüyor.

Long, trans bireylerin bazen "sahtecilik" bazen de "kamu ahlakına aykırı davranmak" suçundan gözaltına alınabileceğini söylüyor.

Adam, yeni adını kendisine 14 yaşında koymuş, ama gizlice. İskenderiye kentindeki çocukluğunu düşündüğünde "Hiç oyuncak bebek almadım, hep oyuncak silah ve erkek çocuklarıyla oynamak istedim" diyor.

Adam ülkesini 19 yaşında terk etti ve turist vizesiyle Britanya'ya geldi. İner inmez saçlarını sıfıra vurdu ve vizesi bittiğinde "yeraltına" girip yasadışı yollardan para kazanmaya çalıştı. Gençti ve umutsuzca aslında olduğunu bildiği erkeğe dönüşmek istiyordu ancak nereye gideceğini bilmiyordu.

Daha sonra biri cinsiyet mültecisi olarak iltica başvurunda bulunabileceğini söyleyene kadar İngiltere'de yasal yollardan yaşayıp, resmen erkek olabileceğini söyleyene kadar durum böyle sürdü.

Adam iltica başvurusu yaptı.

İkinci bölüm - İskoçya

Adam, İskoçya'ya gönderildi ve Glasgow kentindeki yüksek katlı bir apartman dairesindeki odasında bekledi. Aylarca bekledi. Depresyona girdi. Yalnızdı ve evini özlüyordu.

İltica başvurusu üç kez reddedildi. Ama her seferinde itiraz etti.

İngiltere'de bir kişinin dönüştüğü cinsiyetin yasal olarak tanınması için, trans bireylerin bir cinsiyet tanıma sertifikası alması gerekiyor.

Bunu almak için cinsiyet disforisinin, bir doktor ya da bu alanda uzmanlaşmış bir psikolog tarafından teşhis edilmesi gerekiyor.

Bir ilticacı için bu sertifikayı almak imkansıza yakın.

Yeni cinsiyet

Trans bireyler ayrıca, yeni cinsiyetleriyle en az iki yıldır yaşadıklarını kanıtlamak zorundalar.

Bu, isim değişikliği, giysilerdeki değişiklik ya da başvuru sahibinin diğerleri tarafından nasıl algılandığına bağlı olarak yapılabilyor.

Adam resmen adını değiştirmedi ve yeni cinsiyeti Mısır'daki ailesi tarafından kabul edilmedi.

İltica başvurusunun kabulu, trans olması nedeniyle ülkesinde kovuşturmaya uğrayacağını kanıtlamasına bağlıydı.

Ve aynı zamanda yasal olarak "Bayan Kashmiry" değil Adam Kashmiry olduğunu kanıtlamalıydı.

Satılık testosteron

Fiziksel cinsiyet değişikliği, yasal bir zorunluluk olmasa da, iltica başvurusuna yardımcı oluyor.

Erkekliğini kanıtlamaya kararlı olan Adam, internette çare aradı ve satılık testesteron buldu.

Hormonlara harcayarak parayı biriktirmek için yemek yemeyi bıraktı.

YouTube videolarını izleyerek, kendi cinsiyet değişimi tedavisini başlattı.

Daha sonra hastalandı. Hormonları enjekte ettiği vücudunun her bölgesi şişti ve iki katı büyüdü.

Ateşlendi ve bazen yürüyemedi.

Bunu üç ay boyunca her hafta yaptı.

Adam'ın ne kadar hasta olduğunu gören aile doktoru sonunda durumu kabul etti ve Adam'a yasal testesteron reçete etti.

İltica başvurusunun kabul edilmesi iki yıl sürdü.

Image caption Doktorlar, cinsel organ yapabilmek için Adam'ın kolundan deri parçaları aldı.

Şimdi bir mülteci olarak İngiltere vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara sahip ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olabiliyor.

Cinsel organ yapılması için iki ameliyat eçirdi.

Üçüncü bölüm - Final

Image caption Adam'ın eşi Toni kocasıyla gurur duyduğunu söylüyor

Oyun yazarı Frances Poet ve yönetmen Cora Bissett, Adam'ın hayatını konu alan ödüllü bir oyun koyuyorlar sahneye.

İskoç Ulusal Tiyatrosu Adam'ın hikayesini sahneliyor ve Adam da oyunda kendisini canlandırıyor.

Güzel bir İskoç kadın Adam ile Traverse Tiyatrosu'ndaki barda içki içiyor.

Bu Toni, Adam'ın eşi.

Toni, "İlk tanıştığımızda bilmiyordum ama öğrendiğimde çok da aldırmadım. İlk başladığında oyuna karşıydım çünkü hikayesini böyle açıkça anlatmasının üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşündüm. İncinebileceğinden korktum. Ama ne kadar tutkulu olduğunu, izleyenlerin ondan ne kadar büyük bir ilham aldığını görünce, onunla büyük gurur duydum" diyor.

Aktris Caplan plays Mısırlı kadın halini oynerken, Adam kendisini canlandırıyor.

Oyunda dünyanın dört bir yanından 120 kişilik, hepsi trans bireylerden oluşan bir koro da yer alıyor. Toni "Bu sadece Adam'ın değil, çok sayıda kişinin hikayesi" diye konuşuyor.