Şili'deki Atacama Çölü çiçek tarlasına nasıl dönüştü?

Telif hakkı EPA Image caption Şili halkı ve turistler rengarenk çiçeklere bürünen çölde fotoğraf çektirdi.

Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü, sürpriz bir yağmur sayesinde çiçek tarlasına dönüştü.

Dünyanın en kurak çölü sayılan bölgede, 200'den fazla bitki türü, çiçek açtı ve büyüdü.

'Desierto florido' (çiçek açan çöl) adı verilen bu doğa olayı, nadiren yağan yağmurun toprağa gömülü tohumları filizlendirmesiyle ortaya çıkıyor.

2015 yılında da yağan yağmur çöle aniden baharı getirmişti.

Şili ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler ve bitki bilimciler, bölgeye akın etti.

Ülkenin turizm yetkilileri, önümüzdeki haftalarda dönem dönem yeni çiçeklerin de yüzlerini göstereceğini söylüyor.

Telif hakkı EPA Image caption Çöldeki çiçekler uzaktan kar yağmış bir tarlayı andırıyor.

Telif hakkı EPA Image caption Çölde toprağın altındaki tohumlar yağmur sularıyla buluştuğunda beyazdan mora birçok farklı renkte çiçek açtı.

Telif hakkı EPA

Telif hakkı EPA

Atacama çölü dünyanın en kurak bölgesi olarak biliniyor.