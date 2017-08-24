Brezilya Amazonlar'daki devasa bir alanı madenciliğe açıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Doğal koruma alanı 1984'te dönemin askeri yönetimi tarafından oluşturulmuştu.

Brezilya'da hükümet, Amazonlar'da yer alan büyük bir doğal koruma alanının statüsünün, madencilik faaliyetleri için değiştirilmesini onayladı.

Amapa ve Para eyaletleri arasındaki 46 bin kilometrekarelik alanın, altın ve diğer madenler açısından zengin bir bölge olduğu düşünülüyor.

Hükümet, bu alanda yer alan dokuz özel koruma alanı ile yerlilere ait olan toprakların yasal olarak korunmaya devam edileceğini bildirdi.

Ancak muhalefet ve çevreci gruplar ise plana tepki gösteriyor.

Danimarka yüzölçümüne yakın büyüklükte

Söz konusu alan Danimarka'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanı kapsıyor.

Alanın yüzde 30'u madencilik faaliyetlerine açılacak.

Madencilik ve Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu kanunun amacı, her zaman sürdürülebilirlik kuralına dayanmak kaidesiyle yeni yatırımlar çekmek, ülkenin zenginliğini, istihdamı ve toplumun gelirini artırmaktır" ifadeleri yer aldı.

Muhalif senatör Randolfe Rodrigues ise kararı, "Amazonlar'a yönelik son 50 yılın en büyük saldırısı" olarak yorumladı.

Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (WWF) Brezilya'daki yöneticilerinden Mauricio Voivodic ise geçen ay yaptığı açıklamada planın, 'nüfus patlaması, ormanların yok olması, su kaynaklarının tahribatı, biyoçeşitliliğinin kaybı ve toprak kavgasına' neden olacağını belirtmişti.