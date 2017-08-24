Pakistan'da 'doktor gelinler' hastalarına nasıl destek veriyor?

Pakistan'da tıp öğrencilerinin yüzde 70'i kadınlardan oluşsa da, birçoğu mesleklerini yarıda bırakıyor.

Ülkede bu kadınlar, "doktor gelinler" olarak biliniyor. Kadın doktor eksikliği ise önemli bir sorun.

Sehat Kahani inisiyatifi, evde oturan kadın doktorları görüntülü konuşma ve telefon aracılığıyla hastalarla buluşturuyor.

Böylece fiziksel olarak doktorlara erişimi olmayan hastalara da destek veriliyor.

BBC'nin konuştuğu kadın doktorlardan birine göre, 'doktor gelinler' parmakla gösterilse de, hastanede çalışmak yerine mükemmel kızarmış rutiyi (pide) sofraya koyabilmeleri beklentisi ağır basıyor.