Fotoğraflarla: Dünyanın bahar renklerine bürünen çölleri

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Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü'nü rengarenk çiçeklere bürüyen olağanüstü yağmurlar, dünyadaki birçok kurak bölgede sihrini gösterebiliyor.

Bu iklim olayına 'Desierto florido' (çiçeklenen çöl) adı veriliyor.

Mevsim normallerinin üstünde düşen yağmurlar, çöl toprağı altındaki bitki tohumlarının birden canlanmasına neden oluyor. Böylece farklı renklerden binlerce bitki türü hayat buluyor. Kuş, böcek ve küçük kertenkele türleri de hızla ürüyor.

ABD'nin Kaliforniya ve Arizona eyaletleri, Batı Avustralya ve Güney Afrika'daki bazı çöl ve parklar, geçtiğimiz yıllarda birkaç kez Van Gogh tablolarını andırmıştı.

Dünyanın 'çiçek tarlasına dönüşen' çöllerini fotoğraflarla derledik.

Kaliforniya: Anza-Borrego Çölü

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki Anza-Borrego Çölü, neredeyse her yıl rengarenk yabani çiçeklere bürünüyor.

Ancak bu yılın Mart ayında, kış aylarından bu yana ortalamanın daha üstünde düşen yağmur, çölde çok daha büyük bir değişime neden oldu.

Kum mineleri ve çuha çiçekleri gibi birçok bitki türünün canlanmasıyla, çölde sarı ve mor ağırlıklı bir renkler tabakası oluştu.

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Arizona - Tucson çölleri

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ABD'nin bir çok kurak alanı bulunan Arizona eyaletindeki Tucson şehri yakınlarındaki çöller Gates Pass ve Tucson Dağları Parkı, dönem dönem baharı getiriyor. Bu yılın Ağustos ayı ise, uzmanları şaşırttı.

Arizona-Sonora Çöl Müzesi'nin emekli başkanı ve yabani çiçekler uzmanı Mark Dimmitt, "Sanırım 1979 yılından bu yana bu kadar yaz rengini sadece üç kez gördüm" dedi.

"1980'li yıllardaki hava koşullarını gördük" diyen Dimmitt, yaz aylarında neredeyse her öğlen fırtına ve yağmur görüldüğünü söyledi.

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Güney Afrika: Namaquland Çölü

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Afrika'nın güneyindeki Namibya'ya yayılan Namaquland Ulusal Parkı ve çevresi, kıtanın 'çiçek açan çölü' olarak da biliniyor.

Yılın çok büyük bir bölümünün kurak geçtiği bölgede, kısa süreli yağışlar bile inanılmaz bir etki yaratabiliyor.

Çöldeki 3 bin 500'e yakın bitki türünden bine yakını, sadece bu bölgede bulunan endemik bitkiler.

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Avustralya: Kalbarri Ulusal Parkı

Telif hakkı Getty Images Image caption Kalbarri Ulusal Parkı'nda çölü ortasında açan yabani çiçeklerden biri de Pembe Mulla Mullalar.

Batı Avustralya'da mevsimsel koşullar, bahar mevsiminin etkilerini neredeyse her yıl pas geçiyor.

Kalbarri şehrindeki ulusal park ise, geçen yıl istikrarlı yağışların etkisiyle bahar çiçekleriyle doldu.

Beyaz, sarı, ve mor ağırlıklı bitki türleri yüzünü gösterdi, bazıları olağanüstü bir şekilde yayılarak büyüdü.

Batı Afrika'da dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen 12 bine yakın çiçek türü olduğunu da hatırlatalım.

Telif hakkı Getty Images Image caption Mükemmel koşullar bir araya geldiğinde, iklim normalleri de çöllerin dönemsel olarak bahar ve yaz çiçekleriyle kaplanmasını sağlayabiliyor. Mevsim normallerinin dışındaki yağışlar ise, 'Desierto florido' (çiçeklenen çöl) adlı iklim olayına yol açıyor.

Fotoğraflar Getty Images'dan alınmıştır.