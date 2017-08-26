Harvey Kasırgası Teksas'ı vurmaya başladı

Telif hakkı AFP Image caption Kasırga özellikle Corpus Christi kentinde etkili oldu.

ABD'de Harvey kasırgası saatteki hızı 215 kilometreyi bulan rüzgarlarla Teksas eyaletinde etkili olmaya başladı ve kıyı bölgelerde hasara neden oldu.

Son 12 yıldır ABD anakarasını vuran en güçlü kasırga olan Harvey'nin metrekareye bir metre yağmur da getirmesi bekleniyor.

Başkan Donald Trump, kasırgadan en çok etkilenen yerlere federal yardım gönderilmesine imkan veren bir başkanlık emri imzaladı.

Teksas Valisi Greg Abbot da birden çok yerde rekor düzeyde sel görüleceği uyarısında bulundu.

4. kategori kasırga Corpus Christi kentinde ağazları devirirken, binlerce kent sakini evlerini tahta panellerle kapatıp, bölgeden kaçtı.

Yakındaki Rockport kasabasının Belediye Başkanı Patrick Rios, 10 bin nüfuslu kasabada geride kalanların derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Telif hakkı Reuters Image caption Uzmanlar kasırganın gelecek hafta ortalarına kadar yoğun yağışa neden olabileceği uyarısı yaptı.

Kasırgadan kaçanların araçları yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Vali Abbot, eyaletin "çok büyük bir felaketle" yüz yüze bulunduğunu ve binden fazla Ulusal Muhafızın felaketle mücadele çabalarına yardım edeceğini belirtti.

Harvey bu yılki kasırga mevsiminde görülen ilk felaket ve Meksika Körfezi'ndeki petrol üretimi ve hava ulaşımına ağır bir darbe vurdu.

Uzmanlar kasırganın rotasının belirsiz olduğunu ancak kısa sürede Teksas'ın içlerine doğru ilerlemesini beklediklerini belirtti.

Beyaz Saray Trump'ın gelecek hafta başında eyaleti ziyaret edeceğini duyurdu.

Harvey'nin, Ekim 2005'te Florida kıyılarını vuran Wilma kasırgasından bu yanaki en büyük kasırga olması bekleniyor.

Wilma Kasırgası 87 kişinin ölümüne neden olmuştu. Aynı yılın Ağustos ayında da New Orleans'ı vuran Katrina Kasırgası yaklaşık iki bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD petrol üretiminin yüzde 45'i Meksika Körfezi'nde yapılıyor ve Corpus Christi kenti petrol endüstrisi açısından önemli bir şehir.