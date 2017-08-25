Yeni KHK’lar: 3 basın kuruluşu kapatıldı, 928 kişi işten çıkarıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Kararlar Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı

Resmi gazetenin Cuma sayısında yayınlanan iki kanun hükmünde kararname ile 928 kişi işten çıkarıldı, 3 basın kuruluşu kapatıldı.

Kapatılan basın kuruluşları Diyarbakır'da faaliyet gösteren Dihaber ajansı, Gazete Şujin ve Rojeva Medya Gazetesi oldu.

693 ve 694 sayılı KHK'lara Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği ve Mavi Derneği de kapatıldı.

Kapatılan basın kuruluşları ve derneklerin tüm varlıkları Hazine'ye devredildi.

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