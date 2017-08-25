Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, "Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir" dedi

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, ülkesinin Hollanda'daki büyükelçisini geri çektiğini açıkladı.

Péter Szijjarto bu kararı başkent Budapeşte'de düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Budapeşte yönetiminin bu kararının almasının nedeni ise Hollanda Büyükelçisinin bir Macar dergisine verdiği mülakat.

Macaristan'daki görev süresi sona eren Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema mülakatta, Avrupa Birliği fonlarının Macaristan'da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti.

Gajus Scheltema mülakatta ayrıca dolayısıyla AB'nin yolsuzluklara dayalı bir rejime dayanak olduğunu belirtmişti.

Scheltema Macaristan hükümetinin izlediği politikayı ve radikal İslamcı siyasetleri birbirine benzetmiş, her ikisinin de "toplumsal düşman yaratmayı" amaçladığını öne sürmüştü.

'Macaristan kum torbası değil'

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir" dedi.

"Eğer Hollanda'nın Macaristan'la ilgili resmi politikası buysa, bizim de işte budur" diyerek Macaristan hükümetinin kararını özetleyen Szijjarto, Hollanda Macaristan'dan özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi.