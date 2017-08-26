Kuzey Kore üç balistik füze fırlattı

Telif hakkı AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption Kuzey Kore son aylarda birçok füze denemesi yaptı.

ABD Ordusu Kuzey Kore'nin üç kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yetkililer füzelerin Kuzey Kore'deki Gangwon bölgesinden fırlatıldığını ve denize düşmeden önce 250 kilometre boyunca havada kaldığını belirtti.

Kuzey Kore, geçen ay kıtalararası balistik füze fırlatmasından bu yana Büyük Okyanus'taki ABD toprağı Guam Adasını vurma tehdidinde bulunuyor.

Pyongyang yönetimi, füze denemelerinin ABD'nin Güney Kore'yle ortak tatbikatlarına misilleme olarak yapıldığını söylüyor.

Binlerce Amerikalı ve Güney Koreli asker, şu anda ortak takbikat yapıyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığ füzelerin Türkiye saatiyle 23:49'da atıldığını bildirdi.

ABD ordusu önce iki füzenin fırlatılıştan sonra düştüğünü söyledi, ancak daha sonra bir füzenin fırlatılır fırlatılmas patladığı, iki füzenin is e250 kilometre boyunca kuzeydoğu yönüne doğru yol aldığını bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı "Ordumuz, yeni tahriklerle başa çıkabilmek için Kuzey Kore üzerinde sıkı bir izleme operasyonu yürütüyor" denildi.

Güney ve Kuzey Kore 1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkesten bu yana, hala teknik olarak savaşta.