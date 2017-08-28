Fotoğraflarla Harvey Fırtınası: Houston su altında

ABD'nin dördüncü büyük kenti, fırtına ile birlikte gelen, tarihinin en yoğun yağışını yaşıyor. Kentte birçok yeri sel bastı, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 2 bin kişi kurtarıldı.