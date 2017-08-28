Fotoğraflarla Harvey Fırtınası: Houston su altında

  • 28 Ağustos 2017

ABD'nin dördüncü büyük kenti, fırtına ile birlikte gelen, tarihinin en yoğun yağışını yaşıyor. Kentte birçok yeri sel bastı, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 2 bin kişi kurtarıldı.

  • Houston'ın bazı bölgelerinde sel suyu 1 metreyi aştı. Oaks nehri yakınındaki bir caddedeki bir kişi, göğüs hizzasına kadar suya gömüldü. Getty Images

    Houston'ın bazı bölgelerinde sel suyu 1 metreyi aştı. Oaks nehri yakınındaki bir caddedeki bir kişi, göğüs hizzasına kadar suya gömüldü.

  • Kentteki bazı yollar dereye dönüştü. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılıyor. Getty Images

    Kentteki bazı yollar dereye dönüştü. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılıyor.

  • Houston'ın sel altında kalan merkezi Reuters

    Houston'ın bazı bölgelerine yaklaşık 64 cm yağış düştü. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, Çarşamba gününe kadar kente 35-60 cm daha yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.

  • Botla kurtarma çalışmaları Getty Images

    Yetkililer Houston'a son 2 günde düşen yağışın, kente bir yılda düşen yağışa eş olduğunu açıkladı.

  • Kurtarma çağrılarına cevap vermekte zorlanan acil yardım ekipleri, halktan üst katlara çıkmalarını ya da çatılara tırmanmalarını istedi. Getty Images

    Kurtarma çağrılarına cevap vermekte zorlanan acil yardım ekipleri, halktan üst katlara çıkmalarını ya da çatılara tırmanmalarını istedi.

  • Sis altında Houston'daki gökdelenler. Reuters

    Kentteki birçok binada, evleri hasar gören kişiler için sığınaklar oluşturuldu.

  • Kurtarılan yaşlı bir kadın Reuters

    Houston'daki 911 acil yardım servisi 15 saat içinde 56 bin çağrı aldıklarını açıkladı.

  • Sel basmış bir otoyol Reuters

    Harvey Fırtınası'nın Çarşamba gününe doğru Houston kent merkezine daha da yaklaşması bekleniyor.

  • Gönüllü kurtarma ekipleri Getty Images

    Yetkililer teknesi olan kişilerden kurtarma çalışmalarına yardımcı olmalarını istedi.

  • Sel basmış olan bir yol. EPA

    Sel nedeniyle Houston ve çevresinde yaklaşık 170 yol ulaşıma kapandı.

  • Sel basmış olan bir yol. Getty Images

    Yoğun yağışın Çarşamba gününe kadar süreceği belirtiliyor.

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