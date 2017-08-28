Tecavüzden suçlu bulunan Hint guruya 10 yıl hapis cezası

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Hindistan'da bir mahkeme, 2002'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Cuma günü mahkeme tarafından suçlu bulunan Gurmeet Ram Rahim Singh adlı guruyu (Sanskritçede "öğretmen" veya "usta" anlamına geliyor) 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Decha Sacha Sauda adlı dini tarikatın 50 yaşındaki lideri Gurmeet Ram Rahim Singh'in masum olduğunu savunan on binlerce takipçisi kararı sokaklarda protesto etmiş, güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmalarda en az 38 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Pazartesi günü mahkemenin kararı sonucu birçok eyalette protestoların büyüyeceği endişesiyle, ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.

Tarikatın merkezi sayılan Haryana eyaletinin Sirsa ilçesi ile Pencab eyaleti dahil birçok bölgede, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Polise ateşli silahla müdahale yetkisi

Güvenlik amacıyla, Ram Rahim'in tutulduğu Haryana'nın Rohtak ilçesindeki hapishanede özel bir mahkeme kuruldu. Rohtak Emniyet Müdürü Navdeep Singh Virk, protestoların yeniden şiddetlenmesi halinde polis görevlilerinin ateşli silah kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Hint polis görevlilerine ise, gerekli gördüğü durumlarda "anında ateş etme" yetkisi verildi.

Başkent Delhi'de de güvenlik önlemleri artırılırken, Hindistan ordusu güçleri olası bir müdahale için hazır bekletiliyor.

Gurmeet Ram Rahim Singh kimdir?

Image caption Guru (Sanskritçede 'öğretmen' veya 'usta') Ram Rahim'in 60 milyondan fazla takipçisi olduğu iddia ediliyor. Tecavüz ve cinayetle suçlanan guru, iddiaları defalarca reddetmişti.

50 yaşındaki Gurmeet Ram Rahim Singh'in dünya çapında 60 milyondan fazla takipçisi olduğu iddia ediliyor.

"Kâr amacı gütmeyen ruhsal kuruluş" diye tanımladığı tarikatı, 23 yaşında devraldı.

Rock konserleri düzenliyor, filmlerde oynuyor ve kendi gıda ürünleri markası bile var

Daha önce Sih ve Hindu dinindeki figürlerle dalga geçmekle suçlandı

"Tanrıya daha yakın olmak için" takipçilerini hadım ettiği iddia edildi

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Okul ve üniversiteler birkaç gündür kapalı. Perşembe günü getirilen internet yasağı ise 48 saat daha uzatıldı.

Başkent Delhi'ye de yayılan şiddet olaylarında iki tren vagonu, birçok araç ve medyaya ait yayın araçları ateşe verilmişti. Polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan çatışmaları kınadı ancak iktidardaki Hindistan Halk Partisi, protestoları öngörerek önlem almamış olmakla eleştirildi.

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