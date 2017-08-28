Hindistan'da 13 yaşındaki tecavüz kurbanının ailesinden Yüksek Mahkeme'ye kürtaj başvurusu

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Hindistan'ın Mumbai kentinde tecavüz kurbanı 13 yaşındaki bir çocuğun anne ve babası, kürtaj izni için Yüksek Mahkeme'ya başvurdu.

Çocuk 30 haftalık hamile ve Hindistan yasalarına göre ülkede sadece annenin yaşamı tehlike altındaysa 20. haftadan sonra kürtaja izin veriliyor.

Hamilelik ise anne va babasının obezite tedavisi için doktora götürmesi üzerine ortaya çıktı.

Tecavüz eden kişinin babanın bir iş arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

Zanlının gözaltına alındığı bildiriliyor.

Hindistan'da daha önce Chandigarh kentinde de 10 yaşındaki bir tecavüz kurbanı çocuk doğum yapmıştı.

Olay, mahkemenin hamileliğinin çok geç bir döneminde olduğu gerekçesiyle kürtaj talebini reddetmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanında haber olmuştu.

Geçen Mayıs'ta da Haryana kentinde üvey babasının tecavüzüne uğradığı iddia edilen bir 10 yaşındaki bir çocukla ilgili olarak da benzer bir vaka yaşanmıştı.

Delhi'deki BBC muhabiri Geeta Pandey bu kadar kısa sürede ard arda üç benzer vakanın duyulmasının çok sayıda kişiyi endişelendirdiğini söylüyor. Ancak, çok sayıda benzer vakanın hamileliğin 20 haftalık süre içinde tespit edilmesi ve ailelerin polise ihbar etmemesi nedeniyle gündeme gelmediği söyleniyor.

'Sağlık riskleri'

Son vakayı tespit eden Mumbaili jinekolog Dr Nikhil Datar BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ailesi bana 9 Ağustos'ta getirdi. Kilo aldığı için bir tiroid problemi olduğunu düşünüyorlardı. Ancak ultrasonda 27 haftalık hamile olduğu anlaşıldı. Ben de polise haber verdim" dedi.

Dr. Datar sağlık nedenleriyle kürtaj tavsiye ettiğini anlattı.

Datar "Bel kemiği, bir bebeği gebeliğin sonuna dek taşıyacak kadar gelişmemiş. Kürtaja izin verilmezse, fiziksel ve ruhsal bir travma yaşayacak. Kesinlikle sağlık riskleri var. Hamilelik uzadıkça, başına daha çok dert açacak" diye konuştu.

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