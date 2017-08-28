Almanya: Hapisteki hemşire en az 84 kişiyi daha öldürmüş olabilir

Telif hakkı AFP Image caption Hemşire Niels Hoegel Şubat 2015'te iki cinayetten tutuklanmıştı.

Alman polisi 2015 yılında iki hastayı öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hemşire Niels H'nin en az 84 hastanın daha ölümünün sorumlusu olabileceğini açıkladı. Hemşire ile ilgili iddialara yönelik soruşturma kapsamında 134 kişinin cesetleri mezardan çıkarılmıştı.

Polis müfettişi Arne Schmidt, cinayetlerin "Almanya Cumhuriyeti tarihinde benzersiz" olduğunu söyleyerek Hoegel'in özellikle sağlık durumu kritik hastaları hedeflediğini belirtti.

Arne Schmidt düzenlediği basın toplantısında "Artık kanıtlanması mümkün olmayan şüpheli bir sürü vaka da bulunuyor" dedi.

Schmidt cinayetlerden ötürü "nutkunun tutulduğunu" da sözlerine ekledi.

40 yaşındaki hemşire, 2003-2005 yılları arasında Oldenburg kentindeki Delmenhorst Hastanesi'nde yoğun bakımdaki iki hastaya aşırı doz kalp ilacı enjekte ederek öldürmekten ceza almıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Hoegel duruşmada yüzünü saklamıştı.

Hemşire, hastalara kalp yetmezliğine ya da dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiğini ve daha sonra meslektaşlarında iyi izlenim yaratmak için yaşama döndürmeye çalıştığını itiraf etmişti. Ayrıca hastayı yaşama döndürdüğünde "sevinçten havalara uçtuğunu ve hasta öldüğünde yıkıldığını" öne sürmüştü.

134 ceset mezardan çıkarıldı

Hemşirenin açıklamalarının ardından polis ve savcılık Kardio adını verdikleri özel bir adli tıp komisyonu kurarak diğer hastaların ölümlerini incelemeye aldı.

Bulgularını bugün medyayla paylaşan polis yetkilileri 134 cesedin mezardan çıkarıldığını ve ölümcül dozdaki ilacın izlerinin araştırıldığını söyledi.

Oldenburg Emniyet Müdürü Johann Kuehme de pek çok hastanın ölüm nedeninin belirlenemediğini çünkü cenazelerin yakıldığını söyledi.

Savcı Daniela Schiereck-Bohlemann ise hemşirenin öldürdüğü 30 hastanın ismini verdiğini açıkladı.

Cinayetler 2005 yılında hemşirenin, bir meslektaşının Delmenhorst hastanesinde bir hastaya iğne yapmasına tanıklık etmesiyle ortaya çıkmıştı.

Hasta hayatta kalmış ve hemşire "cinayete teşebbüsten" 7,5 buçuk yıl hapis cezasına çaprtırılmıştı.

Olayın medyaya yansımasının ardından bir kadın ölen annesinin de hemşirenin kurbanı olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine yetkililer birkaç hastanın cesedini mezardan çıkararak incelemeye almış, 5 cesette ölümcül ilacın tortularına rastlanmıştı.

Alman hemşire 'onlarca hastayı daha öldürmüş olabilir'