ABD merkezli biyoteknoloji şirketinden patlayıcı kokusu alan bilgisayar

Telif hakkı Tedglobal Image caption Koniku'nun kurucusu Oshi Agabi

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Koniku'nun kurucusu Nijeryalı Oshi Agabi, fare nöronlarıyla çalışan bir bilgisayar geliştirdiklerini açıkladı.

Tanzanya'da düzenlenen TED Küresel Konferansı'nda yeni buluşunu açıklayan Agabi, geliştirdikleri sistemin patlayıcıların kokusunu tanımaya programlandığını ve mevcut havalimanı güvenliğinin yerine kullanılabileceğini söyledi.

"Koniku Kore" ismi verilen modem büyüklüğündeki cihazın gelecekte robotların beynine temel oluşturması öngörülüyor.

Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmaları insan beynini örnek alan yapay zeka üretmeye çalışıyor.

Bilgisayarlar karmaşık matematiksel denklemlerde insanlardan çok daha ileri, ancak insan beyni pek çok bilişsel fonksiyonda çok daha iyi. Örneğin bir bilgisayara kokuları tanımayı öğretmek muazzam bir güç ve enerji gerektiriyor.

'Biyoloji teknolojidir'

Oshi Agabi ise biyolojiyi geri çevirerek silikon bazlı bir işlemcinin harcayacağı gücün çok küçük bir bölümüyle bunu yapabileceklerini söyledi, "Biyoloji teknolojidir. Derin ağların hepsi beyni taklit ediyor" dedi.

Koniku'yu bir yıl kadar önce 1 milyon dolara kuran Agabi, şirketin bugün güvenlik endüstrisiyle anlaşmaları sonucunda 10 milyon dolar kâr elde ettiğini söylüyor.

Koniku Kore, kokuları tespit edip tanıyan canlı nöron ve silikon bazlı sensörlerden oluşuyor.

"Nöronlara ne yapmaları gerektiği konusunda talimat veriyorsunuz. Biz de patlayıcıları tespit eden bir alıcı sağlamasını söylüyoruz" diyen Agabi, bu teknolojinin havalimanlarında ya da bazı hastalıkların teşhisinde kullanılabileceğine inanıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Agabi canlı nöronlara talimat verdiklerini söyledi.

TED konferansı dışında fotoğrafları kamuyla paylaşılmayan cihazla ilgili en büyük zorluk, nöronları canlı tutabilmek.

Agabi BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu cihaz bir masada durabilir ve nöronları bir iki ay canlı tutabiliriz. Geleceğin robotlarının işletim gücü sentetik biyoloji bazlı olacak ve bugün bunun temellerini atıyoruz" diye konuştu.

'Dijital bilgisayarlar hızlı, güvenilir ama aptaldır'

İsviçre'nin Cenevre kentinde biyo ve nöro mühendislik üzerine çalışan Wyss Merkezi'nden Prof John Donoghue ise Agabi'nin fikrinin ilginç olduğunu düşünüyor.

Donoghue, "Dijital bilgisayarlar hızlı, güvenilir ama aptaldır. Nöronlar ise yavaş ama zekidir. Ama bunları küçük bir kapta canlı ve mutlu tutmak büyük bir sorun. Masamızda bilgisayarımızı nöronların kullanmasını isteyecek miyiz? Bilmiyorum" dedi.

Ancak Donoghue, Cenevre'deki bilim insanlarının nöronları bir kapta yaşatmayı ve onlarla bir yıl boyunca iletişime geçmeyi başardıklarını ve bu tür sistemlerin beynin devre sistemini anlamak için heyecan verici olduğunu söyledi.