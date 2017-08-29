Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japonya üzerinden geçti

Image caption Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Hokkaido arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 1500 km.

Kuzey Kore, füze denemelerine yönelik artan uluslararası baskılara rağmen, yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'den fırlatılan balistik füzenin, Japonya'nın kuzeyini aştıktan sonra, karaya yaklaşık 1180 km mesafede denize düştüğünü açıkladı.

Japonya devlet televizyonu NHK, füzenin Hokkaido'daki Erimo Burnu'nun doğusuna düştüğünü ve herhangi bir zarara neden olmadığını duyurdu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın yakınından fırlatılan füzenin 2700 km mesafe katettiğini ve 550 km yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yerel saatle sabah 05:58'de fırlatılan füzenin vurulması için Japonya tarafından herhangi bir çabaya girişilmediği belirtildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japon halkını korumak için en büyük çabayı sarf ettiklerini söylerken, hükümet füzenin menzili içinde kalan bölgelerde yaşayanlardan "önlem" almalarını istedi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Hokkaido arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 1500 km.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin kendilerine tehdit oluşturduğunu ve Tokyo'nun buna sert şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Suga füze denemesinin Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek "ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle birlikte çalışarak, doğru zamanda uygun cevabı vereceğiz" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuzey Kore, cumartesi günü de kısa menzilli 3 balistik füze fırlatmıştı.

Japon medyası füzenin deniz düşmeden önce 3 parçaya ayrıldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon da, Pyongyang'ın Japonya'nın üzerinden geçen bir füzel fırlattığını doğruladı.

Pentagon Sözcüsü Robert Manning olayla ilgili olarak bilgi topladıklarını, füzenin ABD için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Kuzey Kore, cumartesi günü de kısa menzilli 3 balistik füze fırlatmıştı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini hızlandırması ve bunun karşılığında ABD'nin askeri müdahalede bulanabileceğine yönelik açıklamaları, Ağustos ayı başında bütün dünyada gerilimin artmasına yol açmıştı.

Son olarak Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong-un'un ABD'ye bağlı Guam adasına füze saldırısı planını şimdilik ertelediğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, geçen ay kıtalararası balistik füze fırlatmasından bu yana Büyük Okyanus'taki ABD toprağı Guam Adasını vurma tehdidinde bulunuyor.