Merkel: Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmalı
- 29 Ağustos 2017
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.
Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerinde çok çetrefilli bir süreçten geçtiklerini belirtti.
Merkel, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz ancak gerçekleri de görmek zorundayız" dedi.
Ayrıntılar birazdan...