Kerkük, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumuna katılacak

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Irak'ta Kürtlerin ağırlıkta olduğu Kerkük İl Meclisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

Salı sabahı toplanan 41 üyeden oluşan Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylamada, 26 üyeden 24'ü Kerkük'ün referanduma katılması gerektiği yönünde oy verdi.

IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonu'nun haberine göre, biri Irak Türkmen Cephesi'nden, biri de bağımsız olmak üzere iki üye ise "Hayır" oyu kullandı.

Irak'ta merkezi hükümet, bağımsızlık referandumuna şidddetle karşı çıkıyor.

ABD de referandumun Irak'ta Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülen mücadeleyi baltalayacağı görüşünde.

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'ün referanduma katılmasının "tehlikeli" olduğunu söyleyerek oylamayı boykot etmeye hazırlanıyor. Kerkük'te nüfusun yaklaşık 250 binini Türkmenler oluşturuyor.

Kerkük'ün tartışmalı statüsü

Petrol zengini Kerkük vilayetinin statüsü, merkezi Irak hükümeti ile IKBY yönetimi arasındaki ilişkilerin de odağında.

Merkezi Irak hükümeti, Kerkük'ün önemli petrol yataklarına sahip olması nedeniyle kontrolü kaybetmesi halinde gelir kaybına uğramaktan ve buranın IKBY'ye bağlanmasının ülkenin toprak bütünlüğünü bozmasından endişe ediyor.

IKYB ise bu bölgede yaşayan halka kurduğu etnik bağın yanı sıra ileriye dönük olarak olası bir bağımsızlık girişiminde elini güçlendirmek istiyor.

Irak Anayasası, Bağdat'ın yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde bulunan Kerkük'ü "bir bölgeye bağlı olmayan vilayet" olarak tanımlıyor.

Irak'ta Saddam Hüseyin rejimini deviren ABD işgali sonrası ülkenin yeni anayasası 2005 yılında kabul edildiğinde, Kerkük ve diğer "tartışmalı" bölgelerin akıbeti başlangıçta 31 Aralık 2007 tarihine kadar yapılacak bir referanduma bırakılmıştı.

Ancak söz konusu referandum bir türlü yapılmamıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kerkük İl Meclisi'ne asılan bayrak bölgedeki tüm aktörlerin tepkisini çekti, şehrin statüsünü bir kez daha gündeme getirmişti

Kerkük İl Meclisi'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını asma kararı sonrası, Türkiye ile ilişkiler de gerilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük yönetimine IKBY bayraklarını indirmelerini ve sadece Irak milli bayrağıyla yola devam etmelerini söylemiş, "Yoksa şu anda geldiğiniz noktadan kusura bakmayın, geri adım atmaya mecbur kalırsınız" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'te alınan karar Irak Anayasası'nın ihlali

Türkiye de, IKBY'nin referandum için tarih vermesinin ardından da, Iraklı Kürtlere bağımsızlık referandumundan geri adım atmaları çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandumun Irak'ı "iç savaşa götürebileceğini" söylemişti.

Kerkük İl Meclisi'nin referanduma katılma kararını duyurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Kerkük yönetimi, "Irak Anayasası'nı bir kez daha ciddi şekilde ihlal etmekle" suçlandı.