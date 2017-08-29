ABD'de Harvey Fırtınası: Houston'da barajlar taşma tehlikesiyle karşı karşıya

Telif hakkı Reuters

ABD'nin Teksas eyaletindeki ülkenin en büyük 4. kenti Houston'da bulunan Addicks Barajı, Harvey Fırtınası nedeniyle taşma tehlikesi yaşıyor. Barajdaki su seviyesinin rezervuar duvarlarını aşmaya başladığını söyleyen yetkililer, barajın taşmaması için içindeki suyu kontrollü olarak bıraktıklarını açıkladı.

Yetkililer, Addicks Barajı'nın taşmasının yıkılmasına neden olmayacağını ancak kentteki Buffalo Nehri'nin debisini artıracağını söyledi.

Selle mücadele ekipleri ayrıca Houston'un batısında nehri kontrol eden Barker Barajı konusunda da endişeliler.

Harvey Fırtınası Teksas'ta büyük sellere neden olurken şimdi de Louisiana eyaletini etkilemeye başladı.

Daha önce görülmemiş düzeyde gerçekleşen yoğun yağmurlar nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Houston bölgesinde en azından 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Trump Teksas'a gitti

ABD Başkanı Donald Trump Harvey Fırtınasının neden olduğu yıkımı görmek için Teksas'a gitti.

Bölgede yağışlar hala sürüyor. Hava tahminlerine göre Houston'a bugün 30 cm düzeyinde yağmur düşecek. Bununla birlikte Harvey Fırtınası'nın neden olduğu toplam yağış düzeyi 125 cm'e yaklaşıyor.