Kuzey Kore füze denemesini doğruladı: Güney Kore-ABD tatbikatına cevabımızdı

Telif hakkı KCNA Image caption Kuzey Kore haber ajansı, 29 Ağustos'ta fırlatılan Hwasong-12 balistik füzesinin fotoğrafını paylaştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, dün sabah saatlerinde attıkları orta menzilli Hwasong-12 balistik füzesinin, Güney Kore ve ABD'nin, Güney Kore'de yürüttüğü ortak askeri tatbikata verilmiş bir tepki olduğunu açıkladı.

KCNA, füzenin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözetiminde fırlatıldığını belirtti.

Kim "Gerçek savaş koşullarına benzeyen son füze denememiz, Kuzey Kore ordusunun Pasifik'teki operasyonunun ilk adımı ve Guam'a yönelik planlarımıza anlamlı bir girişti" ifadesini kullandı.

Pyongyang yakınındaki Sunan'dan atıldığı tahmin edilen füze, yaklaşık 2700 km yol kat ederek, Japonya'nın Hokkaido bölgesi üzerinden geçmiş, Erimo Burnu'nun yaklaşık 1180 km açığında denize düşmüştü.

Füzenin Kuzey Kore'nin bir ülke üzerinden gönderdiği ve nükleer başlık takılabilecek ilk füze olduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore Ağustos ayı başında ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "Kuzey Kore'nin tehditlere etmeye devam etmesi halinde, dünyanın daha önce görmediği bir öfke ve ateş ile yanıt veririz" açıklamasıyla, tüm dünyada gerilim artmıştı.

Pyongyang'ın tepki gösterdiği ABD- Güney Kore ortak askeri tatbikatı 21 Ağustos'ta başladı.

Güney Kore'de yapılan ve 10 gün sürecek olan Ulchi-Freedom Guardian tatbikatına 17 bin 500 ABD ve 50 bin Güney Kore askeri katılıyor.

BMGK'dan kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bugün acil toplandı.

Aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 15 üyeli BMGK, Kuzey Kore'nin son füze denemesini oy birliği ile kınadı ve Pyongyang'dan füze programına son vermesini istedi.

Toplantı öncesi konuşan ABD'nin BM Büyükelçisi Hikki Haley, "Bu kadarı yeter. Japonya'daki 130 milyon insanın üstünden uçtuğu gibi kimsenin üzerinden füzeler uçmamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da son füze denemesinin Kuzey Kore'nin komşularına ve BM'ye yönelik bir aşağılama olduğunu söyledi ve "tüm seçenekler masada" dedi.