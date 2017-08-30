ABD'de rahibe kılığındaki kadınların banka soyma girişimi

  • 30 Ağustos 2017
Photo released of the two suspects Telif hakkı FBI
Image caption Kadınlar, soygun girişiminden elleri boş döndü.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına girerek bir bankada silahlı soygun girişiminde bulunan iki kadın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranıyor.

Tannersville kasabasındaki soygun girişimi sırasında kadınlardan biri, kasadaki paranın verilmesini isterken silah çekti.

Her iki kadın da siyah rahibe kıyafetleri giyiyordu ve biri güneş gözlüğü de takıyordu.

Soygun girişiminde bulunan kadınların, bankadaki bir gişe görevlisinin soygun alarmını çalıştırması üzerine, herhangi bir şey alamadan kaçtıkları belirtildi.

Telif hakkı FBI
Image caption Kadınlardan biri soygun girişimi sırasında silah çekti.

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