ABD'de rahibe kılığındaki kadınların banka soyma girişimi

Telif hakkı FBI Image caption Kadınlar, soygun girişiminden elleri boş döndü.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına girerek bir bankada silahlı soygun girişiminde bulunan iki kadın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranıyor.

Tannersville kasabasındaki soygun girişimi sırasında kadınlardan biri, kasadaki paranın verilmesini isterken silah çekti.

Her iki kadın da siyah rahibe kıyafetleri giyiyordu ve biri güneş gözlüğü de takıyordu.

Soygun girişiminde bulunan kadınların, bankadaki bir gişe görevlisinin soygun alarmını çalıştırması üzerine, herhangi bir şey alamadan kaçtıkları belirtildi.