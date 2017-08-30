IŞİD, Tel Afer yakınlarında sert direniş gösteriyor

Telif hakkı Reuters Image caption Irak Ordusu, Ayadiya'daki IŞİD mevzilerine yönelik top ateşini yoğunlaştırdı.

Irak güçlerinin, Tel Afer'den kaçan IŞİD militanlarının toplandığı Ayadiya kasabasında çok sert bir direnişle karşılaştıkları belirtildi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan Iraklı bir subay, direnişin Musul'da karşılaştıklarından 'defalarca daha kötü' olduğunu söyledi.

Iraklı askeri yetkililer, yüzlerce militanın kasabadaki bütün evler ve yüksek katlı binalarda konuşlandığını ve hükümet güçlerinin ilerleyişini zorlaştırdığını vurguladı.

Albay Kerim el Lami, IŞİD militanların ilk savunma hatlarını yarma harekatını "cehennemin kapılarını açar gibiydi" diye tanımladı.

El Lami "Yüzlerce Daeş militanı kasabadaki neredeyse her evde mevzilenmiş durumda. Musul'un eski şehirindeki çatışmanın şiddetli olduğunu düşünüyorduk ama bu defalarca kez daha zordu. Kaybedecek bir şeyi olmayan ve ölmeye hazır yüzlerce zorlu savaşçıyla karşı karşıyayız" dedi.

Iraklı komutanlar, bunun üzerine IŞİD mevzilerine havadan saldırıları ve top atışlarını yoğunlaştırdı ve bölgeye takviye kuvvetler yolladı.

Irak Ordusu geçen Pazar günü IŞİD'in Irak'ta elinde tuttuğu son kent olan Tel Afer'in 'kurtarıldığını' söylemişlerdi.

Tel Afer'in ele geçirildiği duyurusu, Irak ordusu'nın 50 bin personel, hava kuvvetleri, federal polis, özel kuvvetler ve Haşdi Şabi milisleriyle başlattığı operasyondan bir hafta sonra yapıldı.

Haşdi Şabi'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, ordu ve polise bağlı özel güçlerin, milislerin de desteğiyle Ayadiya'nın kuzeyindeki bir camiyi ele geçirdikleri ve kasabadaki ana yolda tamamen kontrolü aldıkları belirtildi.

Açıklamada, şiddetli çatışmaların yaşandığı ve sık sık IŞİD keskin nişancılarının ateşiyle karşılaşıldığı da vurgulandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Iraklı bir Subay Ayadiya'ya girişi "cehennem kapılarını açmak" diye tanımladı

Irak hükümeti, kentin büyük kısmında yıkıma yol açan, binlerce sivilin ölümüne, 900 bin kişinin de evlerinden olmasına neden olan dokuz aylık mücadelenin ardından Temmuz'da Musul'da zafer ilan etmişlerdi.

Ayadiya'da sivil olup olmadığı bilinmiyor, ancak BM Tel Afer bölgesinden yarısı son iki haftada olmak üzere Nisan'dan bu yana 42 bin kişinin kaçtığını söylüyor.

Tel Afer'de zafer kazanılması, IŞİD'ın Irak'tan iki bölge dışında çıkartılması anlamına geliyor. Bunların birincisi 170 kilometre uzaklıktaki Havice, diğeri de 220 kilometre güneyde, Fırat Vadisi'ndeki Ana'dan El Kaim'e dek uzanan bölge.