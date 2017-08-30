Koalisyon uçakları Lübnan'dan tahliye edilen IŞİD konvoyunu engelledi

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Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadele eden ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Suriye ve Lübnan hükümetlerinin örgüt ile yaptığı ateşkes sonrası Lübnan'dan tahliye edilen IŞİD'lilerin konvoyunu, Suriye-Irak güzergahına düzenlediği hava saldırısıyla durdurdu.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, konvoyu karşılamak için Suriye'nin doğusuna yönelen IŞİD savaşçılarına ait araçları da vurduklarını söyledi.

Lübnan, Suriye'deki çatışmalarda esir düşerek ölen sekiz askerin cenazelerine karşılık, yüzlerce cihatçıyı serbest bırakmayı kabul etmişti.

New York Times gazetesinin haberine göre, bu anlaşma kapsamında yüzlerce IŞİD militanı ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna doğru yola çıktı.

Lübnan'ın bu hamlesine tepki gösteren ABD liderliğindeki koalisyon ise, örgütün doğu bölgelere geçişini engellemek amacıyla konvoyun önünü kesti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan koalisyon sözcüsü Dillon, savaş uçaklarının konvoyu doğrudan hedef almadığını, güzergah üzerindeki bir yolda çukur oluşturularak ve bir başka küçük köprü yıkılarak otobüslerin durdurulduğunu söyledi.

IŞİD'lilerin Irak'a girmesine asla izin vermeyeceklerini söyleyen ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"IŞİD'li savaşçıların, savaş alanında öldürülmeleri gerekir. Irak hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden Irak'a doğru otobüslerle götürülmeleri yanlış."

'Irak'a girmelerine izin vermeyiz'

ABD'nin hava saldırılarıyla destek verdiği Irak güçlerinin dokuz aylık mücadelesi sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti IŞİD'den geri alınmıştı.

IŞİD'in 'hilafet' ilan ettiği kenti kaybetmesi, örgütün bölgede zayıflamasına yol açtı.

Hava saldırısının tam olarak nereyi hedef aldığı bilinmiyor.

Lübnan neden IŞİD'i müzakereye zorladı?

Lübnan, 2014'ten bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde IŞİD'in esir aldığı ve akibeti yıllardır bilinmeyen dokuz askerini arıyordu.

Lübnan Ordusu geçen hafta IŞİD'i müzakereye zorlamak için sınır bölgesinde büyük bir operasyon başlatırken, Hizbullah ve müttefikleri de, sınırın Suriye tarafından IŞİD'e karşı eş zamanlı operasyonlara girişti.

Pazar günü ise, Lübnan'daki Şii Hizbullah hareketi ile IŞİD arasında bir anlaşma sağlanarak, ateşkes ilan edildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, anlaşma uyarınca tahliye edilen IŞİD militanları ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden Suriye'nin doğusuna nakledildi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise, "kabul edilemez" olduğunu söylediği bu anlaşmanın, Irak halkına karşı bir hakaret olduğunu söyledi.

"Biz Irak'ta teröristlerle mücadele ediyoruz. Suriye'ye yollamıyoruz" diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise, ordusunun başlattığı operasyon sonucunda IŞİD'in bölgede mağlup edilerek Suriye-Lübnan sınırından uzaklaştırıldığını açıkladı.