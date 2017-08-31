Houston'da selde mahsur kalan yaşlı adam insan zinciri ile kurtarıldı

Harvey Fırtına'sının getirdiği aşırı yağışlara teslim olan ABD'nin dördüncü büyük kenti Houston'da, yaşlı bir adam sel suyunun hızla yükseldiği yolda, aracında mahsur kaldı.

Arabadaki adamı fark edenler, el ele tutuşarak yaşlı adamın bulunduğu araca doğru insan zinciri oluşturdu.

Daha sonra yakınlardan geçen bir arabadan getirilen halatla yaşlı adam kurtarıldı.

İnsan zinciri ile kurtarma anı, yolun su basmamış tarafında aracında bulunan Stephanie Mata tarafından görüntülendi.

ABD'nin Teksas eyaleti, Cuma'dan bu yana Harvey Tropikal Fırtınası'nın etkisi altında.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, Cedar Bayou bölgesine Cuma'dan bu yana 132 cm yağış düştüğünü açıkladı.

Fırtına ve sel nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Teksas'ta mahsur kalan 8 bin 500 kişi kurtarıldı, evlerini su basan yaklaşık 32 bin kişi de oluşturulan geçici barınaklara sığındı.

Yağışın bugünden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor ancak sel suyunun çekilmesinin bir haftayı alabileceği belirtiliyor.