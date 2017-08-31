Rusya: Türkiye'den domates ithalatına kış döneminde başlayabiliriz

Telif hakkı Getty Images

Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, kış döneminde yerel üreticilerin talebi karşılayamamasından dolayı Türkiye'den az miktarlarda domates ithalatına başlayabileceklerini açıkladı.

Tkaçev, Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya-24'e yaptığı değerlendirmede, "Türk tarafına şu öneriyi yapabiliriz: İlk etapta, üreticilerimizin hava koşullarından dolayı yeterli arzı sağlayamadıkları kış döneminde ve ilkbaharın başında domates ithal edebiliriz" dedi.

Rusya'nın Kasım 2015'te bir savaş jetinin Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından aldığı önlemler arasında domates ithalatının da durdurulması yer alıyordu.

O dönemde yürürlüğe sokulan yaptırımların önemli bir kısmı kaldırılmış olmasına karşın domates ithalatı üzerindeki yasak devam ediyor.

Rusya, bunun gerekçesi olarak ilişkilerin sıkıntılı olduğu dönemde domates yetiştirilmesi için çiftçilere ciddi miktarlarda teşvik vermesini gösteriyor.

Türkiye'de ise en önemli ihracat pazarlarından biri olan Rusya'nın alımları durdurmasının ardından özellikle Antalya civarındaki seracılar üretimlerini domatesten muz gibi diğer ürünlere çevirmişti.