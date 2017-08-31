Fotoğraflarla: Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar

  • 31 Ağustos 2017

Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanlar, Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampına gitmeye çalışıyor. Kampta yüzlerce kişi açık havada ve zor koşullar altında kalıyor. BBC, sınırda bekleyen Arakanlı Müslümanları ziyaret etti.

  • Binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş ve Myanmar sınırında sıkışıp kaldı. Arakanlı bu kadın 3 gündür Ghundum sınırından Bangladeş'e geçmeyi bekliyor. BBC

    Binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş ve Myanmar sınırında sıkışıp kaldı. Arakanlı bu kadın 3 gündür Ghundum sınırından Bangladeş'e geçmeyi bekliyor.

  • Arakanlı Müslümanlar, Naf nehrini geçtikten hemen sonra Bangladeş askerleri tarafından sınırda durduruldu. Çoğu Myanmar tarafında geri gönderildi. BBC

    Arakanlı Müslümanlar, Naf nehrini geçtikten hemen sonra Bangladeş askerleri tarafından sınırda durduruldu. Çoğu Myanmar tarafına geri gönderildi.

  • Bu fotoğraftaki kadın ve çocukların hepsi Myanmar'ın Maunglew bölgesine bağlı Kuanchipong köyünden Bangladeş sınırına kaçtılar. Köylerininin Myanmar askerleri tarafından ateşe verildiğini anlattılar. BBC

    Bu fotoğraftaki kadın ve çocukların hepsi Myanmar'ın Maunglew bölgesine bağlı Kuanchipong köyünden Bangladeş sınırına kaçtı. Köylerininin Myanmar askerleri tarafından ateşe verildiğini anlatıyorlar.

  • Bu kız çocuğu da annesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. BBC

    Bu kız çocuğu da annesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Şu ana kadar 18 binden fazla kişi Bangladeş'e geçmeyi başardı. Ancak binlercesi de sınır da bu kız çocuğu ve annesi gibi bekliyor.

  • Ramiza Begam... Elinde kalan tek şeyin içi boş bir kap olduğunu söylüyor. BBC

    Ramiza Begam... Elinde kalan tek şeyin içi boş bir kap olduğunu söylüyor.

  • 86 yaşındaki Hüseyin Ahmed ilk kez Bangladeş'e geldi. Tel örgüleri geçip çok uzun bir yolu yürüdükten sonra Cox's Bazar yakınlarındaki Kutupalong mülteci kampına ulaştı. BBC

    86 yaşındaki Hüseyin Ahmed ilk kez Bangladeş'e geldi. Tel örgüleri geçip çok uzun bir yolu yürüdükten sonra Cox's Bazar yakınlarındaki Kutupalong mülteci kampına ulaştı.

  • Kutupalong kampındaki bu ağacın altında 100'den fazla Arakanlı Müslüman yaşıyor. Bazıları yiyecek bekliyor, bazıları da akrabalarının buraya ulaşabilmesini... BBC

    Kutupalong kampındaki bu ağacın altında 100'den fazla Arakanlı Müslüman yaşıyor. Bazıları yiyecek bekliyor, bazıları da akrabalarının buraya ulaşabilmesini...

  • 3 yaşındaki Ümmü Habibe... Annesi şiddetin travmasından uzak tutmak için makyaj yapıp onu eğlendirmeye çalışıyor. Mülteci kampındakilerin çoğu kadın ve çocuk. BBC

    3 yaşındaki Ümmü Habibe... Annesi şiddetin travmasından uzak tutmak için makyaj yapıp onu eğlendirmeye çalışıyor. Mülteci kampındakilerin çoğu kadın ve çocuk.

  • Arakanlı Müslümanların çoğu yoğun yağmur altında sınırı geçmeye çalıştı. Islanan kıyafetlerini böyle kurutuyorlar. BBC

    Arakanlı Müslümanların çoğu yoğun yağmur altında sınırı geçmeye çalıştı. Islanan kıyafetlerini böyle kurutuyorlar.

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