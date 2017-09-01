Kenya Yüksek Mahkemesi: Başkanlık seçiminde usulsüzlük var, seçim tekrar yapılmalı

Telif hakkı EPA Image caption Kenya Yüksek Mahkemesi

Kenya'da Yüksek Mahkeme Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler yüzünden 60 gün içinde tekrar bir seçim düzenlenmesine hükmetti.

Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimini Uhuru Kenyatta'nın kazandığı açıklanmıştı.

2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Kenyatta, yüzde 54,3 oy alırken en yakın rakibi Raila Odinga'nın yüzde 44,7 oy aldığı belirtilmişti.

Ancak Odinga, Devlet Başkanı Kenyatta'yı açık farkla önde gösteren sonuçları kabul etmediğini söyleyerek sonuçlara itiraz etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin başında olan David Maraga, "8 Ağustos'taki seçimler anayasa ve ilgili yasalar ile uyumlu bir şekilde yapılmamıştır, sonuçlar geçersiz ve hükümsüzdür, iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Telif hakkı EPA Image caption Seçimlerden sonra Kenyatta zaferini ilan etmişti.

Seçimlerin 60 gün içinde yeniden düzenlenmesi gerektiği aktarıldı.

'Sonuçlar tutanaklarla desteklenmiyor'

Odinga, sonuçların "hileli" olduğunu çünkü yetkililerin bu sonuçları destekleyen belgeleri sunamadıklarını belirtmişti.

Telif hakkı EPA Image caption Muhalefet lideri Oding, seçimlere itiraz eden dilekçesini verirken

Muhalefet internetten yayımlanan sonuçları, oyların sandık başlarında kayda geçirildiği tutanaklarla desteklenmediği için hileli olduğunu öne sürüyordu.

Odinga, "Bu rakamlar uydurma, bunlar hileli" demişti.

Odinga, bu sonuçların bir bilgisayar hilesiyle üretildiğini ve seçmenin iradesini yansıtmadığını kaydetti ve "Kendi görevlilerimizden gelen bilgilerle elde ettiğimiz sonuç bizi açık farkla önde gösteriyor" diye konuştu.