BM'ye göre Pazartesi'den beri 40 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş sınırına kaçtı.

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e kaçıyorlar. Birleşmiş Milletler, geçen hafta içinde 40 bine yakın kişinin yaşanan şiddetten kurtulmak için Bangladeş'e kaçtığını açıkladı.

Arakanlı Müslümanlar'ın Arakan'daki militanlar ve Myanmar güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalardan kaçtığı aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler'in mülteci biriminden BBC'ye konuşan bir yetkili Bangladeş'in güneydoğusunun en büyük insan akınını gördüğünü, en ufak bir yol kenarının bile insanlarla dolu olduğunu söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Myanmar'dan kaçan mülteciler

Aynı zamanda sınırı geçmeye çalışanların bazılarının kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğünü de aktardı.

Myanmar ordusu ise son zamanlarda görülen çatışmalarda 400 kişinin öldüğünü ifade ediyor.

Sınırı botla geçmeye çalışanlar olduğu gibi en az 49 kişi ise sınırdaki nehri geçmeye çalışırken boğuldu.

Olaylar geçen hafta alevlendi

Çoğunlukla Budistlerin yaşadığı Myanmar'da yaklaşık 1 milyon Müslüman azınlık bulunuyor.

Arakanlı isyancıların geçen Cuma 30 polis karakoluna saldırmasıyla olaylar yeniden başladı.

"Arakan Kurtuluş Ordusu" (ARSA) adlı bir grup saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu grup amacını, Arakan'dakileri Myanmar devletinin baskısından korumak olarak belirtiyor.

'Etnik zulüm'

Bangladeş'e geçen Ekim ayından bu yana 100 binden fazla Arakanlı Müslüman girerken, mülteciler Myanmar yetkililerini etnik zulüm yapmakla suçluyorlar.

Bir Arakanlı Müslüman, "Budistler bizi öldürüyor, evlerimizi yakıyor. Onlar kocamı vurdu" diyor.

Arakan'daki Budistler ise ARSA militanlarının saldırısından kaçtıklarını belirtiyor.

Hükümet etnik temizlik suçlamasını reddetti ve ARSA'yı 'terörist grup' ilan etti.

BM, etnik çatışmaların çözülememesi durumunda radikalleşme uyarısında bulunuyor.