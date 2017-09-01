ABD polisi: 'Biz sadece siyahları öldürürüz'

ABD'nin Georgia eyaletinde 2016'da beyaz bir polisin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurduğu beyaz bir kadınla konuşmalarının videosu ortaya çıktı.

Polis videoda kadından kendisini almaya gelecek olanları telefonla aramasını istiyor.

Ancak kadın ellerini indirip kucağındaki telefonu almaya yanaşmıyor ve ellerini indirdiğinde polisin ateş edebileceğinden çekindiğini anlatıyor.

Kadın sürücü, bu konuda birçok polis videosunu izlediğini söylüyor ancak polis kadına, "O videolarda hiç beyaz birini öldürdüğümüzü gördün mü? Unutma biz sadece siyahları öldürürüz" diyor.

Görüntülerin yayınlamasının ardından Cobb County Emniyeti, polis memuru Greg Abbott'ın açığa alındığını açıkladı. Ancak avukatına göre bu bir açığa alınma değil.

Avukatı Abbott'ın emekliye ayrıldığını söyledi.