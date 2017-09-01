AB'de artık fazla gürültü yapan ve ısı yayan elektrik süpürgelerinin satışı yasak

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AB kuralları uyarınca, çekiş gücünden çok gürültü ve ısı üreten elektrikli süpürgelerinin satışı bugünden itibaren yasaklandı.

Stokların tükenmesinin ardından, 900 wattdan fazla elektrik kullanan ve 80 desibelden fazla gürültü yapan cihazların satışı yapılamayacak.

Bazı AB karşıtları ise daha az elektrik gücüyle çalışan elektrik süpürgeleriyle evlerin tam anlamıyla temizlenemeyeceğini savunuyor.

Ancak enerji uzmanları, az elektrik kullanan iyi cihazların, çok elektrik kullananlar kadar iyi iş gördüğünü söylüyor.

Uzmanlar, müşterilerin yüksek voltajı yüksek performansla bir tuttuğu için bazı üreticilerin bilerek elektrik tüketimini artırdığını söylüyor.

'Yaygın yanlış algı'

Avrupa Çevre Bürosu'ndan (EEB) yapılan açıklamada, "Bu yaygın yanlış algıya karşın, yüksek güç her zaman iyi performans anlamına gelmez. Bazı enerjiyi etkin kullanan modeller, tasarımdaki yenilikler sayesinde, önemli oranda daha az enerji kullanarak, toz çekmekteki yüksek standartlarını koruyor" denildi.

Coventry kentinde çalışan elektrikli süpürge satıcısı Howard Johnson BBC'ye yaptığı açıklamada "İnsanlar daha güçlü elektrik süpürgeleri istiyor ama daha çok gücün daha çok çekiş anlamına gelmediğini görmüyorlar. Daha düşük enerji kullanan makineler de yeterli ve gezegenimiz için daha iyi" dedi.

Image caption Uzmanlar fazla elektrik kullanımının, daha iyi bir çekiş gücü anlamına gelmediğini söylüyor.

AB'nin kenti internet sitesinde de " Daha az enerji kullanan elektrik süpürgeleriyle, Avrupa bir bütün olarak 2020 itibariyle 20 terrawatt saat enerji tasarruf edebilir. Bu, Belçika'daki hanelerin yıllık elektrik tüketimine eşit bir miktar. Aynı zamanda 6 milyon ton daha az karbondioksit açığa çıkacak. Bu da sekiz orta büyüklükteki elektrik santralinin emisyonuna eşit" denildi.

İngiltere İklim Değişim Komitesi de 2008'den bu yana, evlerdeki ve ev aletlerindeki daha sıkı enerjinin etkin kullanımı standartları sayesinde elektrik talebinin yüzde 17, doğalgaz talebinin de yüzde 17 azaldığını belirtti.

'AB enerji kuralları Brexit'ten sonra da geçerli olacak'

Ancak İngiltere'nin birlikten çıkmasından sonra AB enerji standartlarına ne olacağı sorusu gündemde.

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP'in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Roger Helmer, "AB'ye ihraç etmek için az güçlü elektrik süpürgeleri yapmamıza hiçbir itirazım yok. Ancak İngiltere için tam güçlü cihazlar yapma hakkını elimizde tutmalıyız. Bu, Brexit'ten sonra neden AB kurallarına uymamamız gerektiğini gösteren bir durum" dedi.

Ancak EEB ise "AB'nin enerjinin etkin kullanımı kuralları olmadan, düşük standartlar nedeniyle İngiltere pazarının, Çin'den gelen, enerjiyi etkin kullanmayan, ucuz ve kolayca bozulan ürünler tarafından istila edilmesi riski bulunuyor" yanıtını verdi.

AB'nin enerjinin etkin kullanımı kurallarının kullanımı ve sera gazı salımını azaltması nedeniyle, Brexit'ten sonra da bu kuralların uygulanmaya devam edileceğine inanılıyor.

Bir hükümet sözcüsü, "AB'den ayrılana dek İngiltere hükümeti Avrupa kurallarını uygulamaya devam edecek. Hanelerin ve işyerlerinin elektrik faturalarında tasarruf etmesini sağlayacak önlemleri destekliyoruz" dedi.