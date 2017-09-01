ABD'li General: IŞİD lideri Bağdadi büyük ihtimalle hâlâ yaşıyor

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ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanı Amerikalı General Stephen Townsend, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin büyük bir olasılıkla hala hayatta olduğunu söyledi.

Rusya, geçen Mayıs'ta Suriye'de düzenledikleri bir hava saldırısında Bağdadi'yi öldürdüklerini iddia etmişti.

General Towsnend, Bağdadi'nin Irak ve Suriye sınırı arasındaki uzak bir bölgede saklanıyor olabileceğini söylerken, her iki ülkede de IŞİD'in elinde başlıca yerleşimler geri alındıktan sonra kaçmış olabileceğini vurguladı.

Bağdadi'nin nerede olduğu bir süredir tam olarak bilinmiyor.

Rusya geçen Haziran'da yaptığı açıklamada, bir ay önce Rakka'da düzenledikleri hava saldırısında "büyük ihtimalle" öldüğünü söylemişti.

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Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğüne yönelik haberler çıkmıştı. Ancak General Townsend "istihbarat kanallarında hala hayatta olduğunu gösteren işaretler var. Her gün onu arıyoruz. Öldüğünü sanmıyorum" dedi.

Townsend, IŞİD liderinin nerede olduğuna dair "hiçbir fikri" olmadığını ifade etti.

Towsnend ayrıca "IŞİD'le son mücadele Fırat Vadisi'nin orta kesimlerinde olacak. Bağdadi'yi bulduğumuzda önce öldüreceğiz diye düşünüyorum. Onu yakalamak için harcanacak çabaya değmez" dedi.

Bağdadi'nin kente yönelik saldırıların başladığı Ekim 2016'ya kadar Musul'da olduğuna inanılıyordu.

Bağdadi, IŞİD'in kenti ele geçirmesinden kısa bir süre sonra 5 Temmuz 2014'te kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Son ses mesajıysa geçen yıl 2 Kasım'da yayımlanmıştı.

Bağdadi kimdir?

Bağdadi'nin (takma adı) 1971'de Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra'da doğduğuna inanılıyor. 2003'teki Amerikan işgaline kadar kentteki bir camide din adamı olarak çalıştığı sanılıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Irak İçişleri Bakanlığı Bağdadi'nin bu resmini Ocak 2014'te yayımlanmıştı

Bazıları Saddam Hüseyin döneminde de bir cihatçı olduğuna inanırken, diğerleri çok sayıda El Kaide komutanı'nın hapsedildiği Camp Buccca'da kaldığı dört yılda radikalleştiğini söylüyor.

Bağdadi daha sonra IŞİD'e dönüşen Irak'ta El Kaide örgütünü lideri olarak ortaya çıktı.

ABD, Ekim 2011'de Bağdadi'yi resmen "terörist" diye tanımlamış ve öldürülmesini ya da yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verene 25 milyon dolar ödül vaat etmişti.