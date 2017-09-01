BM Suriye Temsilcisi De Mistura: IŞİD Ekim sonuna kadar yenilir, bir yıl içinde seçim yapılabilir

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Ekim ayının sonuna kadar yenilmesini beklediğini ve ardından Suriye'de adil ve özgür bir seçimin yapılması için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

De Mistura, BBC'ye verdiği radyo röportajında "Benim fikrimi soracak olursanız yaşananlar bu savaşın sonunun başlangıcı gibi gözüküyor. Bunun aynı zamanda barışın başlangıcı olduğundan emin olmak zorundayız. Sorunun baş gösterdiği nokta tam da burası" dedi.

De Mistura; Rakka, Deyrizor ve İdlib'in henüz istikrara kavuşmaktan uzak olduğunu da sözlerine ekledi.

BM Temsilcisi, uluslararası toplumun hükümeti müzakere masasına oturmaya zorlaması durumunda bir yıl içinde seçimlerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu da söyledi.

Deyrizor kenti üç yılı aşkın bir süredir IŞİD'in kuşatması altında. Bu durum Birleşmiş Milletler'i halkın ihtiyaçlarını karşılamak için masraflı bir yöntem olan havadan yardıma zorluyor.

De Mistura "Suriye hükümeti ve Rusların, bu ay sonuna kadar ya da en geç Ekim başına kadar kenti özgürleştirmeleri oldukça muhtemel" diyor.

Ayrıca ABD ve ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin "muhtemelen Rakka'yı Ekim sonuna kadar özgürleştireceklerini" söylüyor.

De Mistura savaşın sona erdirmesinin yeterli olmayacağını, önemli olanın savaşı istikrarı sürdürebilecek şekilde bitirmek olduğunu belirtiyor.

Suriye'nin kuzeyinde 'Devrim Savunma Bakanlığı' kuruldu

Ahrar'uş Şam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmış olan İslamcı grupların "Devrim Savunma Bakanlığı" kurduğunu açıkladı.

Grup, "Bu girişimin başarılı olması ve şu anki bölünmenin son bulması için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını" söyledi.

Ahrar'uş Şam ayrıca "devrimin" önde gelenlerine "devrimi siyasi, askeri ve sivil çabalar çerçevesinde birleştirmek için vizyon üretme" çağrısında bulundu.

Muhalif Enab Baladi haber sitesi, Suriye İslam Konseyi'ne dayandırdığı haberinde, Faylak el Şam ve cihatçı Nur el-Din el Zinki Tugayı'nın da girişime katıldıklarını açıkladı

Haber sitesi Suriye İslam Konseyi'nin 31 Ağustos'ta bir açıklama yayınlayarak, bütün muhalif grupları birleşik bir devrim ordusu kurmaya çağırdığını belirtti.

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Ahrar'uş Şam ile çatışan ve Nusra Cephesi'nin başka cihatçı gruplarla birlikte kurduğu Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünden girişimle ilgili bir açıklama gelmedi.

Heyet Tahrir el-Şam, şu an İdlib eyaletinin çoğunu kontrol altında bulunduran en güçlü gruplardan biri.

Heyet Tahrir el-Şam, eğer bütün gruplar aynısını yapıp, tek bir çatı altında birleşirse, kendini feshetmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Bir sonraki Astana görüşmeleri 14 ve 15 Eylül'de

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde düzenlenen Astana barış görüşmelerinin bir sonraki ayağının 14 ve 15 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Bir önceki görüşmeler, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını öngören ve Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan Astana anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.

Açıklamada "Garantör devletlerin verdiği bilgiye göre, önümüzdeki toplantıda çatışmasızlık bölgelerindeki kontrol güçlerinin belgelerini gözden geçirmeyi ve İdlib'te kontrol güçlerinin oluşturulması konuları ele alınacak" denildi.

Açıklamada Moskova, Ankara ve Tahran'ın; İdlib, Humus ve Doğu Guta'daki çatışmasızlık bölgelerinin haritasını çizmeyi ve esir değişimi gibi başka konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.