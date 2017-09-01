Arapça konuşan İsveçli polis memuru Ebu Kevin, Arap dünyasının sempatisini kazandı

Telif hakkı SE plus عربي Image caption Polis memuru Abu Kevin

Herkesin yurtdışında farklı duygular yaşadığı biliniyor. İnsanlar farklı bir dilde konuşuyor ve hiç beklenmedik bir olay size evinizdeymişsiniz gibi hissettiriyor.

Iraklı bir adam, İsveç'te Ebu Kevin adlı bir polis memuruyla kaşılaştı ve sonrasında Arap sosyal medyasında Kevin'a çok sayıda sevgi mesajı yazıldı.

Ebu Kevin, İsveç'teki bir kontrol noktasında Iraklı bir şoförle akıcı Arapça konuşan İsveçli bir polis memuru.

Sürücü, polise, "Siz gerçekten İsveçli misiniz" diye soruyor.

Ebu Kevin de Arapça, "Evet, İsveçliyim" diye cevap veriyor.

Sürücünün, "Arapçcayı nasıl öğrendin?" diye sorması üzerine Kevin, Suriyeli bir kadınla evli olduğunu ve iki çocuğunun adlarının da Kevin ve Sandy olduğunu söylüyor.

Ebu ismi Orta Doğu'da geleneksel bir ataerkil adlandırma kuralına içeriyor ve "Kevin'in babası" anlamına geliyor.

Kevin konuşmasına ünlü bir Suriye televizyon dizisi "Ghawwar Toshe" den bahsederek devam ediyor ve "Arapça konuşmayı seviyorum, Arapçayı televizyon izleyerek öğrendim" diyor ve Iraklı sürücüye, kolunda çocuklarının isminin yazdığı Arapça dövmeyi gösteriyor.

Video, Facebook'ta neredeyse 850 bin kez görüntülendi ve geçen haftasonu yayınlandığından bu yana 5 binin üzerinde paylaşıldı.

Arap sosyal medya kullanıcılarından bir çoğu, İsveç'te Arapça konuşan bir polis memurunu gördüklerinden duyduğu mutluluğu ifade etti.