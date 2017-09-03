Fransa'da festivale düşen yıldırım 15 kişiyi yaraladı

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Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir müzik festivali sırasında yıldırım düşmesi sonucu ikisi ağır, en az 15 kişi yaralandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Azerailles kasabasındaki Vieux Canal festivali sırasında birkaç yere birden yıldırım düştüğü belirtildi.

Yaralananlar arasında fırtına sırasında bir çadıra sığınan çocuklar da olduğu kaydedildi.

Belediyenin açıklamasında "yıldırımın kurbanlara doğrudan çarptığı ve yanıklar oluşturduğu" vurgulandı.

60'larındaki kadın ve 44 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Fransa'nın bazı kesimlerinde yılın bu döneminde sık sık fırtına alarmı veriliyor.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralananlara ilk müdahalenin festivalin tıbbi çadırında yapıldığı, daha sonra hastanelere sevk edildikleri söylendi.

Olay sonucu festivalin dünkü programı tamamen iptal edildi.